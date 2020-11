Concentració a Palamós per evitar que continuïn les obres del camí de ronda

Concentració per evitar que continuïn les obres del camí de Ronda de Palamós. Diverses persones s'han congregat aquest dilluns a les set del matí al final de la Pineda d'en Gori amb la intenció d'aturar unes màquines, que no han arribat. Des de la plataforma ecologista Salvem la Pineda d'en Gori asseguren que estava previst que avui es reprenguessin els treballs des d'aquest punt fins a la platja del Castell i volien evitar-ho. La seva portaveu, Zeta Figa, creu que les màquines no hi han anat en saber que s'hi havien concentrat i reclamen que s'aturin els treballs previstos. L'entitat denuncia que l'Ajuntament vol "reurbanitzar" aquest paratge natural amb formigó sense adaptar-se ni respectar el paisatge.

El primer tram del camí fins al Cap Gros ja s'ha executat i els ecologistes volen evitar que els treballs continuïn al tram que va des de la Pineda d'en Gori fins a la platja del Castell. "Hem vist la intervenció que s'ha fet a Cap Gros i estem molt espantats pel que ve perquè volen posar-hi formigó i fer miradors ", assegura Figa.

Critiquen que es faci una actuació d'aquest abans en un espai que compta amb un Bé Cultural d'Interès Nacional –la cala s'Alguer- i diuen que, tot i que s'han atès algunes de les seves al·legacions i s'han reduït algunes pretensions, "l'essència del projecte és la mateixa". "Una cosa seria que arreglessin el camí i l'altra la intervenció agressiva que pretenen fer", afegeix Figa.