Rescaten veïns d'un balcó i del teulat en un foc d'habitatge a Sant Feliu de Guíxols

Els Bombers han treballat en aquesta matinada en un incendi d'habitatge que ha comportat el rescat de diversos veïns de l'edifici que es trobaven al balcó i al teulat.

D'aquestes persones, tres han resultat ferides. Concretament han patit una intoxicació per inhalació de fum i el SEM els ha traslladat amb ambulàncies a l'hospital de Palamós.

El succés s'ha produït cap a tres quarts de cinc de la matinada i els Bombers s'han activat amb vuit dotacions així com la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.

El foc s'ha produït en un habitatge del carrer Monestir de Sant Feliu que consta de tres plantes. El foc ha tingut lloc a la planta baixa i s'ha originat a la cuina. Les causes de moment es desconeixen.

Els efectius de salvament han rescatat uns veïns que s'havien confinat a la teulada. En total n'hi havia tres i han utilitzat l'autoescala. Aquestes són les tres persones ferides.

Mentre això succeïa també han ajudat a més persones -es desconeix per ara el nombre- que estaven al balcó del primer pis.

Els Bombers informen que han donat el foc per controlat quan passaven 23 minuts de les cinc de la matinada. L'incendi ha afectat la primera planta, però tota la resta de l'edifici ha quedat ple de fum i per aquest motiu, han fet tasques de ventilació. La resta de l'immoble no ha patit afectacions.