Persecució d'un multireincident que porta una arma i no té carnet

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro juntament amb els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte un home després d'una persecució que tenia una revòlver al cotxe i que conduïa sense el permís de conduir.

Es tracta d'un delinqüent multireincident, d'uns 50 anys i que havia estat recentment a presó. A més, el conductor va donar positiu a la primera prova del test de drogues i la policia està a l'espera de confirmar el positiu amb l'anàlisi del laboratori. Tot i això, els agents presents en la detenció asseguren que el conductor presentava signes evidents d'anar sota els efectes d'alguna substància.

Els fets es remunten a dissabte, pels volts de dos quarts de nou del vespre. En aquell moment, una patrulla de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro es trobava al centre de la població i va veure un vehicle sospitós, que reconeixien per haver estat present en robatoris a domicilis. El vehicle de la Policia Local no està logotipat, però els agents que hi anaven portaven uniforme. Arran del pas del vehicle li van fer un seguiment però van veure que el conductor començava a conduir de forma erràtica i temerària.

De fet, va fer cop de volant, segurament perquè va veure que algú l'estava seguint, i va entrar cap a la C-31 en direcció Calonge. A partir d'aquí, els agents van demanar suport als Mossos d'Esquadra i van perseguir-lo per l'autovia. Finalment, els Mossos i la Policia Local el van poder interceptar i el van detenir ja al terme de Calonge.



Delinqüent multireincident

Els agents van identificar el conductor, un home conegur per la policia i que compta amb nombrosos antecedents policials arreu d'Espanya. Fins ara, però, no havia estat mai detingut per la Policia Local de Castell-Platja d'Aro.

Un cop identificat, els policies li van fer la prova d'alcohol i drogues. En el drogotest va donar positiu i ara la policia està pendent de la confirmació per part del laboratori. A banda, els agents van descobrir que no tenia permís de conduir.

Durant l'escorcoll del vehicle va arribar la sorpresa: a sota d'un dels seients hi havia una arma de foc. Un revòlver del calibre 38 -utilitzada fa un temps per cossos policials- que estava preparat per disparar, ja que com van poder comprovar els policies estava carregat, concretament hi havia quatre bales a l'interior del tambor.

Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, investiguen la procedència de l'arma i si s'ha pogut usar per fets delictius.