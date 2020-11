Els Mossos detenen quatre persones i descobreixen cultius de marihuana ocults en dos búnquers a Fonteta

Els Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà han detingut quatre homes que tenien ocults en dos búnquers cultius de marihuana.

Un dels amagatalls estava dins un armari de la masia i l'altre soterrat enmig la vegetació d'un camp.Per accedir als caus havien instal·lat uns muntacàrregues elèctrics.

Els arrestats són tres homes de 26, 36 i 64 anys, de nacionalitat burkinesa i espanyola, veïns de Forallac i La Bisbal, i una dona de 33 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de La Bisbal. Estan acusats de ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. A tres dels detinguts també els imputen un delicte de defraudació de fluid elèctric, i a dos d'ells un delicte de tinença il·lícita d'armes.

El detingut de 36 anys acumula una quarta acusació per un presumpte delicte contra la salut pública per tinença i distribució de substàncies que poden causar un greu dany a la salut. Els detinguts, només un d'ells comptava amb antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

En el dispositiu a la finca, la policia ha comissat 49 caixes de productes de dopatge il·legal, 9.617 euros en efectiu, tres armes amb munició i plantes valorades en 60.000 euros.

L'actuació que ha permès la detenció es remunta a principis del mes de novembre agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de la Bisbal van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una finca rústica situada a Fonteta.

Durant les primeres indagacions sobre la finca de Fonteta d'una extensió de 14.000 metres quadrats, on hi ha edificats una masia, uns coberts agrícoles, uns hivernacles, diversos porxos i garatges, ja es va constatar que se'n desprenia una forta olor pròpia d'un cultiu de marihuana.

Al mateix temps, l'empresa que subministra l'electricitat també va verificar una possible defraudació de fluid elèctric al mas.

Arran de les evidències, a primera hora del matí del 12 de novembre, els Mossos van portar a terme una entrada i registre a la finca que va comptar amb la participació de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la Unitat d'Investigació d'aquesta comissaria.



Un muntacàrregues per baixar

La sorpresa va arribar quan just a l'entrada de la masia els agents van localitzar, dins un armari, un muntacàrregues que baixava fins a un soterrani. En aquesta zona, informa la policia, hi van trobar les instal·lacions d'un cultiu hidropònic interior de marihuana.

Que comptava amb tots els elements tècnics de refrigeració, control d'humitat i d'irrigació amb fertilitzants pel perfecte creixement i desenvolupament d'una plantació de marihuana.

Al mateix temps, en aquest amagatall es va localitzar una caixa forta amb 49 caixes de productes de dopatge prohibits. Es tracta de productes anabolitzants que no es poden trobar al mercat de forma legal i que són destinats habitualment per a persones que practiquen culturisme o volen desenvolupar musculatura de forma ràpida o millorar-ne el rendiment físic.

També van intervenir 9.617 euros en efectiu, 300 plantes, una pistola i un revòlver amb la seva corresponent munició, una pistola detonadora, bàscules de precisió i agendes amb les anotacions de les plantacions. Les armes no disposaven de la respectiva llicència ni permís d'armes.

Búnquer al mig del camp



Després de localitzar aquest primer amagatall, i a uns cinquanta metres de la masia, els mossos van trobar un segon soterrani ocult entre la vegetació i enmig d'un camp. Aquest cau tenia dues grans habitacions a les quals també s'accedia amb un muntacàrregues elèctric.

En aquestes dues zones, preparades per albergar el cultiu d'unes 1.000 plantes, els agents hi van localitzar tots els elements tècnics necessaris, tals com focus, transformadors, ventiladors, filtres, extractors i làmpades, per al seu cultiu hidropònic.

La tercera descoberta es va produir en una antiga casa pairal actualment en obres de rehabilitació. Els agents van localitzar una sala situada a la planta baixa on s'hi ubicaven les instal·lacions d'aigua de la finca. En aquesta es van trobar materials d'insonorització, i en un armari de doble fons, una porta que conduïa a una estança oculta, on es van trobar diverses caixes de fertilitzants per les plantacions, centrifugadores, calefactors i acceleradors de creixements de llavors en safates, fluorescents, radiadors i extractors d'aire, així com un grup electrogen insonoritzat amb planxes de plom.



Llum punxada

Al final del dispositiu, també van poder verificar que hi havia una doble escomesa que no registrava ni facturava el consum elèctric, ja que no passava pel comptador principal d'entrada de la finca.

Els detinguts, només un d'ells comptava amb antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà el passat 14 de novembre, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.