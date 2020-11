Un gironí accepta 21 mesos de presó per amenaçar de mort García Albiol

El Jutjat Penal número 2 de Girona ha condemnat un veí de Torroella de Montgrí a una pena de 21 mesos de presó per amenaçar de mort a través de les xarxes socials l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, entre el mes d'octubre de 2017 i el mes de marc de 2018 quan era president del PPC. També li prohibeix que s'acosti al polític o es comuniqui amb ell de cap manera en un període de 33 mesos. La sentència, que és ferma, considera que els missatges volien causar "por a patir un mal imminent i greu" i que estaven motivats pel "menyspreu" del condemnat cap a la ideologia de Garcia Albiol. Per això últim, se li aplica l'agreujant de discriminació per ideologia.

L'acusat, que ha reconegut els fets i ha mostrat el seu penediment, no entrarà a presó perquè no té antecedents penals. El jutge considera que els fets van ser "aïllats" i que es van produir en un "moment convuls" i "d'exaltació generalitzat" després de l'1-O. Per això rebutja la petició del Fiscal de commutar la pena de presó per un curs formatiu en igualtat i no discriminació.Entre el 5 d'octubre de 2017 i el 24 de març de 2018, l'acusat va enviar 15 missatges a través del seu perfil de Facebook al d'Albiol amenaçant-lo i insultant-lo a ell i a d'altres líders polítics com Inés Arrimadas i Albert Rivera.En un comunicat, Xavier Garcia Albiol ha mostrat la seva satisfacció per la condemna i ha assegurat que "aquesta sentència és exemplar i marca un abans i un després per aquells que fan servir les xarxes socials per amenaçar i intentar coaccionar per motius ideològics a qui no pensa com ells".