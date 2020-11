Troben cultius de marihuana en búnquers a Fonteta

El cultiu de marihuana és una pràctica estesa en alguns punts de les comarques gironines i la policia cada vegada es troba amb tipus de plantacions i formes de passar deseparcebudes més sofisticades. El negoci és llaminer i dona molts beneficis als delinqüents, que no dubten, com és el cas que han descobert els Mossos de la Bisbal en un mas de Fonteta, a ocultar els cultius en búnquers que no es veuen a simple vista.

Els Mossos han detingut quatre persones en un operatiu que es va desenvolupar dijous passat. Els agents van descobrir els búnquers: un estava dins d'un armari de la masia i l'altre, soterrat enmig la vegetació d'un camp. Per accedir als caus, calia utilitzar uns muntacàrregues elèctrics.

Es dona el cas que tres dels arrestats són membres de la mateixa família, de nacionalitat espanyola: el pare -64 anys-, un fill -36 anys- i una filla -33 anys. Es tracta d'un família que havia tingut una empresa de construcció. El quart detingut és un home de 26 anys amb nacionalitat de Burkina Faso. Els arrestats vivien a la Bisbal d'Empordà i Forallac. Tots estan acusats de ser presumptes traficants de drogues.

{C}

A tres dels arrestats també els imputen un delicte de defraudació de fluid elèctric, i a dos d'ells un delicte de tinença il·lícita d'armes. El detingut, de 36 anys, acumula també una quarta acusació per un presumpte delicte contra la salut pública per tinença i distribució de substàncies que poden causar un greu dany a la salut, ja que durant la intervenció policial es van descobrir caixes d'anabolitzants a la finca. Els arrestats -només un d'ells comptava amb antecedents- van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.



Forta olor de marihuana

L'actuació que ha permès realitzar les detencions i comissos es remunta a principis del mes de novembre, quan agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de la Bisbal van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una finca rústica de Fonteta. Es tracta d'un espai de 14.000 metres quadrats, on hi ha una masia, coberts agrícoles, hivernacles, diversos porxos i garatges.

Durant les primeres indagacions, els policies van constatar que de la zona es desprenia una forta olor pròpia d'un cultiu de marihuana. Al mateix temps, l'empresa de l'electricitat també va verificar una possible defraudació de fluid elèctric al mas.

Arran de les evidències, a primera hora del matí del 12 de novembre, els Mossos van portar a terme l'escorcoll de la finca, que va comptar amb la participació de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona (ARRO), agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la Unitat d'Investigació.

La sorpresa dels agents va arribar quan just a l'entrada de la masia van localitzar, dins d'un armari, un muntacàrregues que baixava fins a un soterrani. En aquesta zona, informa la policia, hi van trobar les instal·lacions d'un cultiu de marihuana que comptava amb tots els elements tècnics de refrigeració i de control d'humitat per al perfecte creixement d'una plantació de marihuana.



Anabolitzants i armes

Al mateix temps, en aquest amagatall hi van trobar una caixa forta amb 49 caixes de productes de dopatge. Anabolitzants que no es poden trobar al mercat de forma legal i que són destinats habitualment per a persones que practiquen culturisme o volen desenvolupar musculatura. Els Mossos també van intervenir 9.617 euros en efectiu, 300 plantes, tres armes, bàscules i agendes amb anotacions de les plantacions. Les armes no tenien llicència ni permís.

Després de localitzar aquest primer amagatall, i a uns cinquanta metres de la masia, els Mossos van trobar un búnquer ocult enmig d'un camp. Comptava amb dues grans habitacions i també calia entrar-hi amb muntacàrregues. En aquestes dues zones, hi van localitzar tots els elements tècnics necessaris per a un cultiu d'unes 1.000 plantes.

La tercera descoberta es va produir en una antiga casa pairal en obres. A la planta baixa, en un armari de doble fons, hi van trobar una estança oculta amb tot tipus de material per als cultius. Al final del dispositiu, també van verificar que hi havia una doble escomesa i per tant, no es passava pel comptador principal de la finca.