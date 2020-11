Comerços de Platja d'Aro els caps de setmana, un fet "inèdit" en molts anys

El confinament perimetral està castigant especialment aquelles poblacions que depenen del turisme. És el cas de Castell-Platja d'Aro, que per primera vegada en molts anys, veu com els comerços tanquen el cap de setmana. Aquesta restricció de mobilitat afecta també l'hostaleria que, malgrat que a partir de dilluns ja podrà obrir, des del sector adverteixen que no ho faran perquè "és impossible" sostenir-se amb la gent que viu al municipi. Per això, els gremis que depenen del turisme reclamen que flexibilitzi la norma, un argument que des de l'Ajuntament avalen i recorden que han pogut "salvar l'estiu" al mateix temps que han contingut la pandèmia. En total, la mobilitat els caps de setmana ha caigut un 90% a la localitat.