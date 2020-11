Als comerços de Platja d'Aro no els surt a compte obrir

El confinament perimetral està castigant especialment aquelles poblacions que depenen del turisme. És el cas de Castell-Platja d'Aro, que per primera vegada en molts anys veu com els comerços tanquen el cap de setmana. Aquesta restricció de mobilitat afecta també l'hostaleria, que, malgrat que a partir de dilluns ja podrà obrir, des del sector adverteixen que no ho farà perquè «és impossible» sostenir-se amb la gent que viu al municipi. Hostalers i comerciants asseguren que aquesta mesura els «escanya» perquè a l'hivern depenen dels visitants de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Per això, els gremis que depenen del turisme reclamen que flexibilitzi la norma, un argument que des de l'Ajuntament avalen i recorden que han pogut «salvar l'estiu» al mateix temps que han contingut la pandèmia. En total, la mobilitat els caps de setmana ha caigut un 90% a la localitat.

El sector demana que hi hagi «comprensió» per part de l'administració, almenys per «salvar la campanya de Nadal». «El tancament en cap de setmana és un canvi importantíssim per a nosaltres, i més tenint en compte que vàrem ser pioners en el fet de poder obrir aquests dies», assenyala el president de l'Associació d'Empresaris Castell-Platja d'Aro S'Agaró (ADEM), Manel Canadell.

El problema, explica Canadell, és que si es manté el pla decretat per Salut serà «complicat» poder fer una bona campanya de Nadal. «Per a nosaltres és el coixí que necessitem per poder afrontar els primers mesos de l'any amb un mínim de garanties», remarca.

Una «bona mesura», assenyala el sector, seria poder flexibilitzar les restriccions de mobilitat de cara al pont de la Puríssima, per tal de poder complementar el Nadal. «Venim d'uns mesos d'octubre i novembre dolents i seria bo poder agafar aire fins que arribi Setmana Santa, que és quan tornem a tenir moviment», concreta Canadell, que ha recordat que Platja d'Aro «no és Barcelona» i, per tant, no hi ha prou clientela per mantenir l'autoconsum.



La restauració no obrirà

Qui ja ha descartat obrir de cara a demà és la restauració mentre es mantingui el confinament perimetral. El sector es mostra «molest» perquè «no surt a compte» aixecar de nou la persiana si només pots comptar amb els clients de Platja d'Aro. «Senzillament no n'hi ha prou», lamenta el responsable d'hostaleria de l'ADEM, Joan Díaz. «Més d'un no podrà aguantar perquè les mesures que s'han pres de suport no són suficients per afrontar el pagament d'impostos i altres despeses. Si a sobre no podem obrir els caps de setmana, creiem que hi haurà molts negocis que no podran resistir», lamenta Díaz.



Un 90% menys de mobilitat

Les restriccions imposades pel Govern han desembocat amb una caiguda del 90% de la mobilitat a Platja d'Aro durant els caps de setmana. En aquest sentit, l'alcalde de la localitat, Maurici Jiménez, explica que es nota de manera «important» i espera que es puguin «relaxar» les mesures.

De fet, Jiménez veu amb bons ulls la possibilitat de tornar a un confinament per regions en funció del risc de contagi. El batlle baix-empordanès recorda que durant la primavera i l'estiu van contenir bé la pandèmia, tot i que Platja d'Aro va ser un dels destins turístics més sol·licitats. Amb tot, Jiménez espera que de cara a l'any vinent les fronteres estiguin obertes i tornin a rebre estrangers.