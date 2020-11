L'oposició en bloc de Palamós demanarà explicacions a l'equip de govern sobre les obres del camí de ronda

L'oposició de Palamós en bloc (PSC, JxCat, C's, CUP) demanarà explicacions al govern municipal d'Esquerra sobre la construcció del camí de ronda que s'està començant fer. I és que els grups volen saber si es tracta d'una obra "intervencionista" tal i com porten denunciant des de fa temps entitats ecologistes. Per això, des de l'oposició han decidit elevar una sèrie de preguntes a l'equip de govern sobre l'edificació, en el proper ple de dimarts. Els diferents grups assenyalen que es tracta d'un projecte de partit que s'ha aprovat per junta de govern i que mai s'ha portat al ple municipal. Per això, exigiran saber si hi ha alguna possibilitat d'asseure's a parlar amb les entitats contràries al projecte.