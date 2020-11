L'oposició de Palamós vol explicacions sobre les obres del camí de ronda

L'oposició de Palamós en bloc (PSC, JxCat, Cs, CUP) demanarà explicacions al govern municipal d'Esquerra sobre la construcció del camí de ronda que s'està començant a fer. I és que els grups volen saber si es tracta d'una obra «intervencionista» tal com han estat denunciant des de fa temps entitats ecologistes. Per això, des de l'oposició han decidit elevar una sèrie de preguntes a l'equip de govern sobre l'edificació, en el proper ple de dimarts. Els diferents grups assenyalen que es tracta d'un projecte de partit que s'ha aprovat per junta de govern i que mai s'ha portat al ple municipal. Per això, exigiran saber si hi ha alguna possibilitat d'asseure's a parlar amb les entitats contràries al projecte.



Reivindicació d'ecologistes

Salvem la Pineda d'en Gori va convocar una concentració el passat dilluns per evitar que continuïn aquestes obres al camí de ronda. L'entitat ecologista va denunciar que l'Ajuntament vol «reurbanitzar» l'espai amb formigó sense respectar el paisatge.