Desapareix un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos de Sant Feliu

Afers Interns investiga el robatori d'un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos de Sant Feliu de Guíxols. La droga estava emmagatzemada en el búnquer de l'equipament, un lloc on només tenen accés determinats policies. Com va avançar ahir la Cadena SER i va poder confirmar Diari de Girona, la investigació va començar fa setmanes i de moment no hi ha cap detingut ni tampoc cap persona identificada pel presumpte robatori.

La investigació va començar després de revisar el búnquer arran del cas del presumpte tràfic de drogues per part d'efectius de la comissaria de Santa Coloma de Farners. Responsables de la Unitat d'Investigació de Sant Feliu van fer inventari d'aquesta caixa forta que està tancada -amb clau i mesures de seguretat- i van descobrir la mancança d'aquest quilo de cocaïna.

És un tipus de droga que té un preu elevat al mercat negre i que volta els 36.023 euros el quilo, segons l'estimació que en fa l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior.

Aquesta desaparició d'un quilo de cocaïna es va descobrir el mes d'octubre. A partir d'aquí, el primer estadi de la investigació va iniciar-se des de la seu policial ganxona. Els responsables van visionar les càmeres de vigilància de la zona però sense resultats.

La Divisió d'Afers Interns dels Mossos arran dels fets va entrar en escena i va iniciar la investigació interna. En forma part l'actuació que va realitzar la setmana passada la Unitat Canina, que va traslladar-se a la seu policial de Sant Feliu per mirar si localitzava algun tipus d'estupefaent en els espais comuns, tal com marca el protocol en aquests casos.

De moment no hi ha hagut resultats i no hi ha cap policia detingut ni imputat, però el que està clar és que per haver sostret la substància estupefaent cal estar dins la comissaria. Però no tothom té accés al búnquer. El protocol, a més, marca que un policia no pot accedir sol en aquest indret de la comissaria. Per tant, s'estan estudiant tots els moviments de les persones que hi tenen accés.



Santa Coloma, l'antecedent

Aquesta notícia ha tornat a deixar tacada la imatge del cos policial a Girona, que ja arrossega pels fets de Santa Coloma. El cas de la comissaria de la Selva interior va esclatar al setembre i va acabar amb detencions: les de dos agents, un caporal dels Mossos i també un traficant, per presumptament sostreure i revendre marihuana. Aquest octubre, l'Audiència va deixar amb llibertat els tres policies que estaven empresonats, dos d'ells sota fiança.

La notícia de Sant Feliu és un nou cop al col·lectiu policial, que es mostra molest arran d'un possible nou cas de robatori de droga per part d'algú del cos de Mossos.