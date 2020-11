Milloren el clavegueram a Calonge i Sant Antoni

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha iniciat aquesta setmana els treballs d'execució del projecte de millora de la xarxa clavegueram municipal. Aquesta actuació pretén eliminar, o com a mínim reduir, els efectes negatius que comporten les filtracions d'aigua residual al subsol per les canonades velles i evitar contaminacions al medi, possibles abocaments d'aigua residual per manca de connexió dels sistemes, els embussos a les canonades, el seu desbordament per poca capacitat i les acumulacions d'aigua de pluja, que comporta inundacions en diferents punts del municipi. Les obres també permetran substituir trams de xarxa unitària per xarxa separativa.

Els treballs afectaran l'avinguda Costa Brava de Sant Antoni i carrers de les urbanitzacions Riufred, Mas Ambrós i Río de Oro. En el cas de l'avinguda Costa Brava, l'objectiu és millorar la xarxa d'aigua residual ampliant el diàmetre dels col·lectors i construint diversos pous de registre nous. A Riufred l'actuació eliminarà una part de la xarxa unitària i substituir-la per xarxa separativa d'aigua residual i aigua pluvial, així com millorar la recollida d'aigües pluvials per evitar inundacions quan plou. A Mas Ambrós s'instal·larà una estació de bombeig i es millorarà la recollida d'aigües pluvials, i a Río de Oro es vol millorar la captació d'aigües pluvials.