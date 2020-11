El TSJC conclou que Torroella de Montgrí va vulnerar la llibertat ideològica denegant el permís per a una carpa a Cs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs interposat per l'ajuntament de Torroella de Montgrí i confirma la sentència del jutjat contenciós 1 de Girona que va concloure que el consistori va vulnerar el dret a la llibertat ideològica quan va denegar a Ciutadans el permís per instal·lar un carpa informativa a la via pública. Així, confirma la nul·litat de la resolució dictada per l'ajuntament el 24 de gener del 2019, quan no va autoritzar la carpa al·legant que impediria la circulació de vianants i del trànsit a la plaça Quintana i Combis. Segons la sentència, l'argument és "insuficient per denegar l'exercici d'un dret fonamental" i imposa 2.000 euros de costes processals a l'ajuntament pel recurs.

Segons recull la sentència del TSJC, Ciutadans va sol·licitar autorització a l'ajuntament de Torroella de Montgrí per instal·lar una carpa informativa els dies 26 i 27 de gener del 2019 a la plaça Quintana i Combis. El consistori, però, va denegar el permís en una resolució dictada el 24 de gener al·legant que no era un espai "adequat per a l'activitat publicitària proposada" perquè es tracta d'una zona "molt concorreguda comercialment" i suposaria entorpir el pas de vianant i limitar el trànsit rodat. La resolució, segons el TSJC, també argumentava que convenia "esperar al calendari marcat per la legislació vigent per realitzar propaganda electoral".

Cs va portar el cas als tribunals perquè considerava que la denegació de permís vulnerava drets fonamentals. El jutjat contenciós administratiu 1 de Girona va dictar sentència el 12 de novembre del 2019 anul·lant la resolució de l'ajuntament perquè considerava que vulnerava el dret a la llibertat ideològica.

L'ajuntament va interposar recurs d'apel·lació al TSJC i ara la sala contenciosa administrativa l'ha desestimat, confirmant així la sentència en primera instància.

D'entrada, el TSJC exposa que l'ajuntament va denegar el permís basant-se en l'ordenança municipal que recull que l'autorització per ocupar la via pública s'atorgarà "discrecionalment" tenint en compte les necessitats de trànsit de l'espai. "Discrecionalitat no vol dir arbitrarietat", exposa la sentència que recorda que, tot i haver-hi una ordenança, el dret a la llibertat ideològica és un dret fonamental i, com a tal, només es pot limitar pel "necessari manteniment de l'ordre públic protegit per la llei".

A més, la sentència també argüeix que el consistori va al·legar l'entorpiment a la circulació "sense incoar expedient i recollir informa tècnic": "No explica les raons per les quals el trànsit de persones i vehicles es podria veure afectat per la instal·lació de la carpa".

"Tot això és insuficient, i no només per motivar una resolució, sinó també per allò que és més important, que és denegar un dret fonamental", recull la sentència que considera que l'ajuntament "hauria d'haver justificat mínimament els motius de l'afectació i, en tot cas, haver ofert un lloc alternatiu".

Finalment, el TSJC també exposa que el partit va expressar "amb claredat" que la finalitat de la carpa era "merament informativa" i no per sol·licitar el vot. "Per això, no pot considerar-se aquesta activitat de propaganda electoral i obligar els partits polítics a reduir l'activitat informativa al període de campanya electoral", conclou la sentència.

El TSJC imposa les costes processals a l'ajuntament per haver presentat al recurs si bé les limita a la quantitat de 2.000 euros.