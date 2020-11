Els Mossos busquen els responsables d'un robatori a la llar d'infants El Tren Petit de la Bisbal d'Empordà

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori a la llar d'infants El Tren Petit de la Bisbal d'Empordà. Els fets han passat pels volts de les dues de la matinada quan uns lladres han entrat i han fet saltar l'alarma del centre. Això ha alertat la Policia Local que ha arribat de seguida i ha demanat reforços als Mossos ja que es tracta d'un edifici obert per on els lladres podrien saltar la tanca per diferents llocs. Quan els policies rodejaven el centre, han notat moviment i han intentat entrar per capturar els lladres. Un cop a dins s'han trobat el segon pis de la llar d'infants regirat de dalt a baix, però no han pogut capturar els sospitosos que han marxat corrent.

Ara, la direcció haurà de preparar inventari per saber què s'han pogut emportar els lladres. Els Mossos segueixen investigant, però encara no hi ha detinguts.