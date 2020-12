SOS Costa Brava demana a Begur que s'aturin "amb urgència" les obres a Montcal

L'entitat SOS Costa Brava ha exigit a l'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) que aturi "amb urgència" les obres que s'estan fent en una parcel·la del sector Montcal. Aquest dilluns al matí els ecologistes han entrat una petició formal al consistori. En el document afirmen que aquest novembre la Comissió d'Urbanisme de Girona va ratificar que no es podia construir en aquest indret, ja que parts dels terrenys afectats estan inclosos en un Pla d'Espai d'Interès Natural (PEIN). A més, l'entitat també ha recordat que aquest estiu van presentar un recurs impugnant la llicència d'obres amb mesures cautelars, que no s'ha resolt. Tot i així, la llei marca que si no hi ha una resposta cal aturar les obres de forma "immediata".