Rescaten una escaladora que havia quedat esgotada mentre pujava un penya-segat a Punta Ventosa

Els Bombers han rescatat aquest dimarts una escaladora que havia quedat atrapada mentre pujava un penya-segat a Punta Ventosa, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). L'avís l'ha donat la mateixa escaladora, quan esgotada, ha vist que no podia seguir. Aleshores, sis dotacions de Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per socórrer la noia. Els fets han passat pels volts de dos quarts de cinc de la tarda, i en previsió que la llum natural no fos suficient, un vaixell de Salvament Marítim ha il·luminat la paret per on pujava. Els bombers de la unitat GRAE han baixat fins a la noia, l'han remuntat fins a dalt del penya-segat sana i estàlvia.