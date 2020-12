Palamós pateix una onada de robatoris amb força en domicilis des de fa 15 dies

Palamós pateix una onada de robatoris en domicilis en les últimes dues setmanes. La policia hi està a sobre però hi ha hagut dies que en 24 hores s'han registrat entre dues i tres sostraccions. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local del municipi han incrementat el patrullatge a la zona per enxampar la banda que hi ha darrere d'aquests fets.

Es dona el cas que el lladres actuen a plena llum del dia i no han centrat la seva activitat en una sola zona del municipi costaner sinó que han entrat en habitatges de diversos punts de la població. En les últimes dues setmanes, hi ha hagut més d'una quinzena de fets. La pressió policial dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la localitat ha permès detenir un dels presumptes lladres. Un individu a qui ja ha han arrestat més d'una vegada en els últims dies pels fets, però en sortir amb llibertat en càrrecs, ha tornat a reincidir.

La policia sospita que les sostraccions són el resultat de l'activitat d'un grup d'almenys tres individus que ronda diversos punts del poble a l'espera de poder actuar. S'han denunciat robatoris amb força en habitatges del municipi que es troben no només al centre de la vila sinó també a la zona del barri de Sant Joan i de la Fosca. Es dona el cas que tots els casos s'han produït a plena llum del dia. Els lladres actuen quan els inquilins no són a casa, quan els veuen marxar a fer alguna activitat -anar a comprar, passejar el gos- i abandonen el domicili.

Per tant, se sospita que algun dels membres del grup exerceix una vigilància prèvia al domicili que es vol assaltar. Per entrar en els domicilis, els lladres forcen una de les entrades o finestres i van a buscar el botí desitjat, principalment, s'emporten joies i diners. Uns objectes d'alt valor i de fàcil transport. També cal dir que els lladres actuen de dia i, per tant, segons què robin és més fàcil que se'ls trobi.

Reincidència delinqüencial

La pressió policial ha permès la detenció d'almenys un dels lladres i en més d'una ocasió. I és que aquest ha sortit amb llibertat amb càrrecs i això dificulta la fi dels robatoris. Es tracta d'un noi de 20 anys, veí de la població i nacionalitat marroquina a qui s'ha enxampat després d'una investigació policial prèvia.

Els robatoris a domicilis solen viure un increment a finals d'any i per les dates pròximes a les festes de Nadal, ja que els lladres sospiten que la gent té més coses de valor a casa o els regals d'aquestes dates. Això fa que la policia incrementi la seva presència en molts municipis i tant Mossos com policies locals exerceixin més patrullatge i munten dispositius per frenar-los.