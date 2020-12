Reconegut com a accident laboral un ictus que va patir una dona teletreballant

Una sentència pionera del Jutjat Social 3 de Girona reconeix com a accident laboral un ictus isquèmic que va patir una auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Palafrugell mentre feia teletreball. La resolució conclou que, durant el confinament, la treballadora va assumir una càrrega de feina superior a l'habitual que la sotmetre a un «clima d'estrès i ansietat». Per això, la sentència exposa que «no es pot excloure de manera clara i determinant que el desenvolupament de la feina fos un factor desencadenant». El jutjat estima íntegrament la demanda interposada per Labortrafic en nom de la treballadora i condemna Activa Mutua 2008 a assumir les prestacions derivades durant el període d'incapacitat temporal.

La treballadora, de la mà de l'advocat Rubén Gómez de Labortrafic, va interposar una demanda contra l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008 i l'Ajuntament de Palafrugell. Segons recull la sentència, l'auxiliar administrativa de l'àrea de serveis socials va patir un ictus isquèmic d'etiologia cardioembòlica el 14 de maig passat, mentre feia teletreball.

La treballadora va estar de baixa i, tot i que l'Ajuntament va sol·licitar a Activa Mutua 2008 la prestació de l'assistència sanitària, l'entitat «no va acceptar la contingència» perquè considerava que no era un accident de treball.

La sentència conclou que «no es pot excloure de manera clara i determinant que el desenvolupament de la feina fos un factor desencadenant» de l'ictus que va patir la demandant. La resolució assenyala que, durant el confinament, la treballadora va assumir més càrrega de feina.

En concret, com a tècnica a l'oficina d'habitatge, es va encarregar de l'atenció telefònica i de gestionar les trucades que entraven, una tasca que «no feia de manera habitual».

En aquest sentit el jutjat subratlla que el dia abans de patir l'ictus, l'auxiliar va gestionar fins a 45 correus electrònics i va atendre també 45 trucades, una xifra «major» a la que consta a la resta de registres aportats a la causa. Per aquest motiu, la resolució judicial assenyala que «no s'ha provat que l'ictus que va patir no tingués res a veure amb la feina realitzada».

Per això, el jutjat gironí estima íntegrament la demana interposada per l'auxiliar administrativa i condemna Activa Mutua 2008, que és la que té contractada l'ajuntament, a assumir les prestacions derivades de la incapacitat temporal de la treballadora.

La sentència, però, encara no és ferma i es pot recórrer interposant recurs a la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.