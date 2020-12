Un jutjat anul·la la llicència d'obres per construir el polèmic xalet del Golfet

El jutjat contenciós administratiu 1 de Girona ha anul·lat la llicència d'obres que, l'1 d'abril del 2014, va autoritzar la construcció del polèmic xalet a la cala del Golfet de Palafrugell (Baix Empordà). La sentència estima parcialment el recurs interposat per l'associació Salvem el Golfet i conclou que és nul perquè el projecte no anava acompanyat del preceptiu Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística: "La manca de l'estudi implica l'absència d'anàlisi d'alternatives sobre l'emplaçament de l'edificació". El jutjat, a més, també tomba l'autorització per al projecte de jardineria i construcció de murs de tancament atorgada el 17 de març del 2016 i conclou que s'han d'enderrocar els trams de paret que excedeixin l'alçada fixada Costes.