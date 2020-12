El jutjat anul·la la llicència d'obres per construir el xalet de la cala del Golfet

El jutjat contenciós administratiu 1 de Girona ha anul·lat la llicència d'obres que, l'1 d'abril del 2014, va autoritzar la construcció del polèmic xalet a la cala del Golfet de Palafrugell. La sentència estima parcialment el recurs interposat per l'associació Salvem el Golfet i conclou que és nul perquè el projecte no anava acompanyat del preceptiu Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística: «La manca de l'estudi implica l'absència d'anàlisi d'alternatives sobre l'emplaçament de l'edificació». El jutjat, a més, també tomba l'autorització per al projecte de jardineria i construcció de murs de tancament atorgada el 17 de març del 2016 i conclou que s'han d'enderrocar els trams de paret que excedeixin l'altura fixada per Costes.

El jutjat dona la raó als ecologistes i sosté que la llicència d'obres concedida l'1 d'abril del 2014 és nul·la. Això implica, segons la sentència, retrotraure la tramitació administrativa fins al punt de l'expedient del març del 2014 i requerir perquè s'aporti el preceptiu Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), sobre el qual la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge n'haurà d'emetre informe.

Segons la sentència, resulta «acreditat» que el projecte d'edificació havia d'anar acompanyat d'aquest estudi que, entre altres extrems, analitzés la possibilitat d'ubicar la construcció «en un emplaçament diferent»: «L'objectiu d'un EIIP és preveure les conseqüències en el paisatge de les construccions projectades i exposar els criteris adoptats per a la seva integració paisatgística».

La sentència no és ferma i es pot recórrer.