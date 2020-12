Vídeo | Així és el Bo.Tic, el nou restaurant gironí amb dues estrelles Michelin

El Bo.Tic de Corçà va ser un dels triomfadors de la gala de les Estrelles Michelin de dilluns a la nit. El restaurant liderat pel xef Albert Sastregener (Ventalló, 1979) i la seva parella i cap de sala Cristina Torrent (Salt, 1982), va obtenir la segona estrella Michelin. Tot un reconeixement a un projecte que es va iniciar l'any 2007. Ara fa tres anys, van estrenar un nou espai, al mateix municipi on van néixer. El Bo.Tic ofereix una cuina basada en la tradició posada al dia, que cada vegada aposti més pel bon producte i per la millor manera de tractar-lo, buscant la màxima creativitat, i que a més transmeti sentiment i passió. Una fórmula que Sastregener ens va explicar en la visita que li vam fer quan va obrir el nou Bo.Tic.



En el restaurant hi ha de manera habitual les mateixes dotze taules que hi havia a l'antic Bo.Tic a l'estiu, si bé amb més espai i per tant més comoditat per als clients i els empleats. Al restaurant hi treballen deu persones entre cuina i sala (poden arribar a una quinzena a l'estiu) que atenen una quarantena de comensals per servei. «Sense aquest equip jo no podria fer-me càrrec ni de mitja taula», assegura elogiant-los Sastregener.

La cap de sala i sommelier del Bo.Tic està igualment orgullosa del celler amb parets de vidre que hi ha ara al restaurant (en una sala que pot funcionar com a reservat), en el qual es conserven i s'exposen algunes de les més de 500 referències de què disposa: «M'agradava la idea que només d'entrar i fer un cop d'ull es comprovés la varietat que tenim i que fins i tot a algú li pogués cridar l'atenció alguna ampolla».

Segons Cristina Torrent, els clients que coneixien l'antic Bo.Tic i ja han visitat el nou s'han mostrat «encantats. Molta gent ha quedat sorpresa perquè no se l'esperava tan ampli». La mateixa satisfacció expressen clients que no havien estat a l'anterior restaurant però que han elogiat la comoditat i l'estètica del nou.