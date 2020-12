Territori presenta una proposta "de menor impacte" per a la variant de Torroella

El conseller de Territori, Damià Calvet, ha presentat una proposta "de menor impacte" per a la variant de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) davant de la forta oposició d'entitats ecologistes, pagesos i ajuntaments de la zona. En un acte a Deltebre, Calvet ha dit que, en un determinat moment, es va fer un plantejament de desdoblament que tenia "un cert gruix" però que finalment –i "parlant amb el territori"- han posat sobre la taula una nova proposta amb menys impacte, que ara s'haurà d'avaluar. El conseller només ha dit que es tracta de crear un nou pas sobre el riu Ter millorant la mobilitat. Malgrat això, ja ha avançat que si tampoc compta amb el suport del territori, es deixarà de banda.

"El que farem serà continuar amb la xarxa actual i, en tot cas, amb millores puntuals", ha dit.

Calvet ha insistit que la voluntat de l'actuació és millorar la mobilitat a la zona i ha dit que la nova xarxa "fins i tot, pot atendre millor les emergències". "Estem parlant d'una variant per anar a l'Estartit, no estem parlant d'una variant ocasional per a estiuejants", ha afegit.

El projecte de variant ha suscitat una forta oposició al territori i ecologistes i pagesos. La consideren com "el primer pas" cap a una "autopista de la Costa Brava". El conseller ja va anunciar fa unes setmanes que si no comptava amb el suport majoritari, no es tiraria endavant i els ecologistes li han demanat que compleixi la seva paraula.

Aquest estiu, Territori va treure a exposició pública els estudis informatiu i d'impacte ambiental de la nova variant de Torroella de Montgrí. De les dues alternatives proposades, l'escollida passava per fer un nou vial que connecti la Gi-643 amb la C-31, i que inclouIa un nou pont sobre el Ter a Ullà (Baix Empordà). L'obra tenia una inversió prevista de 28 milions d'euros (MEUR)