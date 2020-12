La Policia de Platja d'Aro denuncia un bar amb més de 50 persones ballant i sense mascareta

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha denunciat el responsable d'un bar perquè hi havia més de 50 persones ballant-hi i sense mascareta.

Aquest local no complia la normativa Covid ja que hi havia un excés del seu aforament, que cal recordar que segons les restriccions, baixa fins al 30% de l'espai permès. A més hi havia la música molt forta, gent ballant i sense mascareta.

Els fets es van produir dissabte a la tarda en el marc de les inspeccions aleatòries que realitzat el cos policial arran de la crisi del coronavirus i que vetlla pel compliment de la normativa.

En aquest bar hi van trobar més de 50 joves que aliens a la normativa estaven ballant, sense mascareta. Es tracta d'un local que té llicència de bar i no pas de bar musical, segons la policia.

Aquest local es troba al centre de la població i no és la primera vegada que s'hi detecten incompliments de la normativa Covid, a l'estiu, la Policia Local també els va aixecar actes per fets similars.