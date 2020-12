Un cinquè premi (19371) deixa 60.000 euros a Palamós

El cinquè premi (19731) ha deixat un bon pessic a Palamós. En total s'hi ha venut una sèrie i per tant, el premi ascendeix a 60.000 euros, ja que cada dècim està valorat en 6.000.

Es tracta d'un premi que s'ha repartit en diversos punts d'Espanya. A la província de Girona, només ha beneficiat la població de la Costa Brava.

Es dóna el cas que les butlletes guanyadores s'han venut a l'administració de loteria número 1. On l'any passat van repartir més de 10 milions del sorteig de Nadal.

En aquella ocasió el número afortunat va ser el 23059, el número del Dòlar com l'anomenen allà i que es ven des de fa 40 anys a la població.

El responsable de l'Administració de Palamós aquest matí s'ha vist sorprès per l'allau de trucades que ha rebut en saber-se que havia venut el cinquè premi. Lluís Espadaler ha explicat a Diari de Girona que el número premiat, el 19731, no és una xifra que tenen cada any i que per tant, la sèrie venuda s'ha fet a través de finestreta i segurament, ha venut cada butlleta per separat. S'ha mostrat molt content d'haver repartit de nou part d'un cinquè premi, tot i que no tan abundós com el de l'any passat.



