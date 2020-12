Detingut per agredir i arrossegar la seva parella pels cabells al carrer a Platja d'Aro

La Policia Local de Castell- Platja d'Aro ha detingut un home per agredir i arrossegar la parella al carrer pels cabells.

Els agents el van poder enxampar després de l'avís de dos testimonis, un dels quals va intervenir per aturar-lo i l'altre va alertar la policia.

Els fets es van produir el dissabte al vespre, quan un testimoni va trucar a la policia que s'estava produint una agressió masclista, als afores de la població.

El testimoni va relatar que un home estava agredint la seva parella i l'arrossegava per terra al carrer, a les afores de la vila.

Mentrestant, l'altre testimoni va intentar aturar la baralla però l'agressor li va dir que «l'havia de colpejar, perquè era la segona vegada que li feia». Finalment, els va poder separar. Immediatament l'agressor va fugir corrents però també la víctima.

Ambdós van desaparèixer del lloc i diverses patrulles de la Policia Local de Platja d'Aro es van activar per localitzar-los. Van buscar-los per la zona i, finalment, gràcies a les descripcions dels testimonis, que van ser claus, van trobar-los junts no gaire lluny de la zona dels fets. Ambdós estaven discutint a crits.

Els agents van arrestar l'home i la dona, un cop examinada, li van trobar diversos blaus, tenia marques a la cara i diverses zones del cos com a conseqüència dels cops que li havia perpetrat presumptament la seva parella.

L'home, de poc més de 30 anys, va acabar detingut pels fets. Es dona el cas que ja té antecedents policials per fets similars i relacionats, per tant, amb la violència de gènere.

Des de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro destaquen l'actuació dels testimonis que a banda d'avisar i aturar l'agressió que es produïa al carrer, també van voler testificar per un nou cas de violència masclista.