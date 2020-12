Troben 50 persones en un bar de Platja d'Aro ballant i sense mascareta

Els cossos policials desplegats a les comarques gironines no paren de vetllar pel compliment de la normativa covid i fruit d'això en són els quatre bars que han acabat sancionats aquest cap de setmana a Platja d'Aro, Blanes i Figueres. Les policies locals d'aquestes poblacions han detectat des d'excessos d'aforament, falta de distàncies de seguretat fins a gent sense mascareta ballant en un dels establiments. Els quatre responsables dels locals han acabat sancionats per no complir amb la normativa.

S'ha de dir que la majoria de locals de restauració compleixen amb les normves vigents però com va anunciar el Departament d'Interior la setmana passada, els cossos policials estan fent més controls en locals per verificar-ho.

Un dels incompliments més destacats del cap de setmana és el detectat per la Policia Local de Castell-Platja d'Aro. Aquest dissabte va denunciar el responsable d'un bar perquè hi havia més de 50 persones ballant-hi i sense portar mascareta. Aquest local no complia la normativa covid ja que hi havia un excés del seu aforament, que cal recordar que, segons les restriccions, baixa fins al 30% de l'espai permès. A més hi havia la música molt forta, gent ballant i sense mascareta.

Els fets es van produir dissabte a la tarda en el marc de les inspeccions aleatòries que realitzat el cos policial arran de la crisi del coronavirus i que vetlla pel compliment de la normativa.

En aquest bar hi van trobar més de 50 joves que, aliens a la normativa, estaven ballant, sense mascareta. Es tracta d'un local que té llicència de bar i no pas de bar musical, segons la policia.

Aquest local es troba al centre i no és la primera vegada que s'hi detecten incompliments covid. A l'estiu, també li van aixecar actes per fets similars.

La Policia Local de Blanes també ha estat enfeinada aquest cap de setmana i és que ha controlat 854 vehicles i ha aixecat 116 actes covid. Aquest cos policial també ha aixecat actes en dos bars-restaurant. En ambdós casos s'incomplia la distància de seguretat entre comensals, cosa que està totalment prohibida. I en els locals, a més, s'havia superat l'aforament màxim permès.Cal recordar que, des d'ahir i fins a l'11 de gener, ha entrat en vigor una nova restricció en bars i restaurants. Durant aquests dies pot haver un 100% de l'ocupació a les terrasses i un 30% a l'interior, però amb un horari restringit.

Fins al moment, sumant les xifres d'aquest passat cap de setmana la Policia Local de Blanes ha aixecat 709 actes per l'incompliment del tancament municipal i el confinament nocturn. Durant el mateix període han identificat els ocupants d'un total de 6.388 vehicles.

Aquesta picaresca que alguns locals han intentant fer a Platja d'Aro o a Blanes, també es pot fer extensiva a Figueres, on aquest diumenge la Guàrdia Urbana també va denunciar el responsable d'un bar que tenia 12 persones a dins malgrat tenir la persiana mig abaixada.

La Guàrdia Urbana situa el bar al carrer de Méndez Núñez i s'hi van desplaçar arran de rebre una queixa d'un testimoni que va alertar que hi havia clients en un bar sota aquestes estranyes circumstàncies.

Els agents de la policia s'hi van dirigir i van comprovar que a dins hi havia 12 persones i que no es complia la normativa referent a les restriccions per la covid. Per aquest motiu, el responsable del local de restauració va acabar denunciat.

A banda, durant la nit de diumenge, la Guàrdia Urbana de Figueres va realitzar dos controls, un situat a la plaça del Sol i l'altre a la ronda de Sud. En total, els policies van controlar 19 vehicles, van identificar 29 persones i es van aixecar 11 actes per incompliments de la normativa de la crisi del coronavirus.