Localitzen un cultiu d'unes 1.000 plantes de marihuana videovigilat les 24 hores en un xalet de Castell d'Aro

La Policia Nacional ha desmantellat un cultiu d'unes 1.000 plantes de marihuana videovigilat les 24 hores en un xalet de Castell d'Aro.

Els agents han detingut el responsable del cultiu indoor instal·lat en un xalet. La instal·lació elèctrica il·legal comptava amb més de cent transformadors. La policia calcula que el frau elèctric derivat del funcionament del cultiu ascendeix a uns 112.098,86 euros (729.270kWh), tot això sense comptar amb el consegüent risc d'incendi, provocat per la sobrecàrrega que comporta aquest tipus d'instal·lacions.

Els transformadors - CNP

La Policia Nacional ha desmantellat el cultiu indoor de marihuana a la Urbanització Mas Nou de Castell-Platja d'Aro però les investigacions es van iniciar el passat mes de juny, quan funcionaris de la Comissaria de Sant Feliu de Guíxols, van rebre una informació sobre que en un xalet , s'estarien registrant activitats susceptibles d'estar relacionades amb el tràfic de substàncies estupefaents.

Després d'establir els dispositius policials corresponents, van comprovar que, efectivament, l'immoble estava sent dedicat al cultiu de marihuana, així com que l'energia elèctrica necessària per al seu funcionament tindria un origen fraudulent ja que no estava fiscalitzat pel comptador de la companyia elèctrica.

Els investigadors van constatar també que la plantació estava permanentment vigilada i disposava de sistemes de videovigilància.



Dispositiu policial

La matinada de l'11 de desembre, el CNP va establir un ampli dispositiu policial al voltant de l'immoble que va comptar amb el suport de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro. Un cop efectuada l'entrada a l'immoble i el seu registre, van localitzar al seu interior i repartides per diferents estances, 934 plantes de marihuana.

Davant dels fets, van detenir el responsable del cultiu, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Els agents van desmantellar la instal·lació que estava molt ben preparada i professionalitzada, ja que estava vigilanda permanentment amb càmeres de vigilància. També van comissar 80 focus, 20 aparells per a la refrigeració i circulació de l'aire, extractors, filtres i més de 100 transformadors, entre altres elements elèctrics.



Col·laboració ciutadana

L'actuació té lloc tot just una setmana després es desmantellés un altre cultiu de gairebé 500 plantes a la Urbanització Serra Brava de Lloret de Mar. La Policia Nacional destaca que per a la localització d'aquest i altres cultius la col·laboració ciutadana ha estat fonamental, aportant als investigadors informacions molt valuoses que, finalment, es tradueixen en el desmantellament de plantacions que ocasionen amb el seu funcionament severs trastorns als ciutadans.

A més de la introducció en el mercat d'estupefaents el consum incideix especialment en la població més jove, la proliferació de cultius en habitatges genera l'establiment de grups i organitzacions criminals que, amb la seva presència, degraden gradualment la qualitat de vida dels municipis i urbanitzacions, afectant així a la seguretat i el medi ambient.

Tal com ha succeït en aquest cas, la defraudació d'electricitat associada a aquest tipus de cultius, comporta una sobrecàrrega de la xarxa que pot arribar a afectar la resta d'usuaris, comprometent el subministrament no només d'habitatges particulars sinó de serveis públics, pel que cada vegada és més freqüent que els mateixos veïns informin la Policia Nacional sobre les seves sospites.

La Comissaria Provincial de Girona i les Comissaries Locals de tota la província, igual que a la resta del territori nacional, s'assignen agents especialitzats a la comprovació de les informacions facilitades pels ciutadans, bé sigui directament a les Comissaries, a través del correu electrònic antidroga@policia.es o al web www.policia.es/colabora