Transformaran l'avinguda Doctor Fleming de Platja d'Aro en un bulevard d'accés a la zona comercial

Platja d'Aro invertirà 1,2 milions d'euros (MEUR) per transformar l'avinguda Doctor Fleming en un bulevard que sigui porta d'entrada a les galeries comercials a cel obert. L'Ajuntament ja ha escollit la proposta guanyadora d'entre les 30 que s'han presentat al concurs d'idees. La signen els arquitectes Joan Casals i José Luis Cisneros, i l'han batejada 'Entre passejos'. La proposta reconverteix l'actual avinguda –on predomina la calçada- en una zona per a vianants molt més amable, amb una franja enjardinada i un espai central on poden instal·lar-s'hi terrasses. El consistori engega ara la maquinària burocràtica amb l'objectiu que les obres comencin al 2022. Es preveu que els treballs durin un any i mig.

La remodelació de l'avinguda Doctor Fleming és una de les actuacions estratègiques que recull el Pla de Comerç Local 2018-2023 de Platja d'Aro. Aquesta avinguda transcorre en paral·lel a l'aparcament de la Plaça d'Europa i, com explica la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Montse Rovira, és "la part del darrere" de les galeries comercials a cel obert que porten fins a l'avinguda S'Agaró.

De fet, a l'avinguda Doctor Fleming allò que predomina és el carril de circulació per on passen els cotxes. Ara, però, l'Ajuntament de Platja d'Aro ha fet un pas endavant per remodelar-la, amb l'objectiu que es converteixi en un bulevard que sigui "la porta d'entrada" a la zona comercial, precisa Rovira.

Aprofitant que en aquesta zona ja s'han fet les obres dels nous col·lectors que han d'evitar que s'acumuli aigua als carrers, el consistori ha impulsat la urbanització d'aquesta àrea. En total, suma 8.200 metres quadrats i, a més de l'avinguda Doctor Fleming, també inclou el carrer Miramar i l'avinguda de la Pau.

D'entrada, l'Ajuntament ha convocat un concurs d'idees, on s'hi han presentat trenta estudis d'arquitectura. Com a premisses, el consistori marcava unes línies generals: ampliació de les voreres, zona enjardinada, mantenir els accessos als aparcaments (públics i privats), soterrar serveis... I de totes les propostes, el consistori ha escollit 'Entre passejos', presentada pels arquitectes Joan Casals i José Luis Cisneros.



Vianants i zona enjardinada

Entre d'altres, el jurat ha valorat sobretot el disseny que es fa del nou vial. La part a tocar de les galeries comercials es reserva per a vianants, i la que dona a l'aparcament –tot i que també s'hi podrà passejar- és on se situa la zona de pas per a vehicles. A més, entre l'avinguda i l'aparcament de la plaça Europa hi haurà una franja vegetal. La zona central es reserva com a espai de descans i per a terrasses.

A més, la proposta guanyadora també combina franges de paviment (a l'espai per a vehicles, per exemple, és més difuminat). A més, part del paviment actual es reciclarà i a la resta hi predominarà el color blanc (cosa que, com destaca el jurat, no condiciona els futurs projectes d'urbanització de l'avinguda S'Agaró o les galeries).



L'obra, al 2022



La tinent d'alcaldia d'Urbanisme explica que a partir d'ara, un cop escollida la proposta, comença el camí administratiu per fer realitat l'obra. Es preveu que el projecte s'enllesteixi a finals de l'any vinent, i que l'obra per reconvertir l'avinguda el bulevard comenci al 2022 i duri un any i mig. La inversió estimada és d'1,2 MEUR.

"Allò que pretenem és que l'avinguda no sigui la part del darrere de les galeries comercials, com passa ara, sinó la porta d'entrada; ara mateix, és un carrer que no acaba de tenir massa res", explica Montse Rovira. "Amb la remodelació, el pas de cotxes hi serà residual i la vorera guanyarà amplada; serà un espai molt més amable, amb terrasses, parterres i una zona arbrada", conclou Rovira.