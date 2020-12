Un conductor resulta ferit a la Pera en una sortida de via amb un microcotxe

Un conductor va resultat ferit ahir al matí a la Pera en una sortida de via amb un microcotxe.

L'accident de trànsit va complicar el trànsit rodat a la zona, ja que va obligar a tallar durant un parell d'hores un tram de la C-66 en sentit la Bisbal. Tot i això, els Mossos van poder desviar els vehicles que circulaven per la via que uneix Girona amb la capital del Baix Empordà per l'interior de la població.

El sinistre viari es va produir cap a dos quarts d'onze del matí a l'altura del quilòmetre 18 de la C-66 en sentit la Bisbal. En l'accident de trànsit només s'hi va veure implicat un sol vehicle, un microcotxe que va sortir de la via. Aquest tipus de quadricicles es poden conduir sense permís de conduir.

El microcotxe, per causes que estan sota investigació dels Mossos, va patir una sortida de via i el conductor va resultar ferit lleu. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), per la seva banda, el va traslladar amb ambulància fins a l'hospital comarcal de Palamós, on va ser tractat de les ferides.

A banda del SEM, fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar els Bombers i els Mossos d'Esquadra de Trànsit. El cos policial s'en?carrega de l'atestat del sinistre viari i ahir va haver de desviar els vehicles. Com que la carretera es va haver de tallar en direcció la Bisbal, els va derivar cap a l'itnerior de la població, segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT).

Al cap de dues hores es va donar per normalitzada la situació viària en aquest punt del Baix Empordà. Es tracta d'una via que utilitza molta gent per anar cap a la ciutat de Girona.

Els quadricicles són utilitzats sobretot per conductors joves i gent gran que no tenen carnet de cotxe i alguns d'ells acaben bolcant quan pateixen un accident de trànsit. El mes d'octubre un conductor va resultar ferit greu en un accident amb aquest tipus de vehicle a les Llosses.