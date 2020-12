Un motorista, al Trueta en estat greu després d'un accident a Sant Feliu de Guíxols

Un motorista de 49 anys es troba ingressat en estat greu a l'hospital Josep Trueta de Girona després que diumenge patís un accident de trànsit a Sant Feliu de Guíxols. L'home va resultar ferit crític i el SEM el va evacuar al centre sanitari amb l'helicòpter medicalitzat. Els fets es van produir cap a tres quarts de tres de la tarda a l'altura del núm. 392 de la carretera de Palamós (C-253).



El motorista va patir una sortida de via per causes que es desconeixen. La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident. Ahir, l'home, veí de Sant Feliu, es trobava ingressat a la unitat REA, estable dins la gravetat, segons fonts del centre sanitari.