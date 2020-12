Els Reis rebran els nens de Platja d'Aro amb cita prèvia

Els nens i nenes de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró podran visitar els Reis d'Orient el proper dia 5 de gener al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro, i a la Sala Polivalent de Castell d'Aro. Es tracta de la nova fórmula que l'Ajuntament ha trobat per la Nit de Reis de 2021, com a alternativa a les tradicionals cavalcades. Per participar a l'activitat, que és gratuïta, les famílies hauran de demanar cita prèvia. Si hi ha famílies amb algun infant malalt a casa també es pot organitzar una vídeotrucada dels Reis, concertada prèviament.

Als recintes on els nens podran trobar-se amb Ses Majestats, els infants seran rebuts per en Xalarí, la mascota de turisme familiar del municipi. Tot seguit, hi haurà un circuit amb 14 punts d'interès amb sorpreses, personatges i una ambientació màgica. A la Fàbrica de Caramels els donaran galetes i la Roda de la Sort els indicarà si aconsegueixen caramels o carbó. Hi ha l'opció que siguin productes embolicats i sense gluten i disponibles també sense sucre si es demanen.

Al final del recorregut podran donar la carta a Ses Majestats i asseure en unes cadires dalt l'escenari i les mares i els pares fer-los fotografies des de la pista en tres punts senyalitzats. Els Reis, ajudats pels Patges Reials lliuraran un obsequi per a tots els infants, i després com que ja haurà acabat el circuit caldrà sortir de l'equipament.

L'activitat seguirà les mesures de prevenció contra la covid-19, com l'ús obligatori de mascareta per a majors de 6 anys, o la comprovació de temperatura per accedir-hi.