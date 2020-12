El Seprona i la Policia Local de Santa Cristina comissen 36,5 tones de pinyes

El Seprona i la Policia Local de Santa Cristina han comissat 36,5 tones de pinyes.

Els agents han denunciat els propietaris d'un espai d'esbarjo i d'una botiga que les tenia emmagatzemades sense cap mena de permís.

El comís s'ha realitzat en el marc del control d'activitats d'aprofitament forestal que realitza la Guàrdia Civil a la província de Girona. El valor total de les pinyes confiscades supera els 54.000 euros.

La Guàrdia Civil de Girona va confiscar un total de 36,5 tones de pinya pinyonera el dia 9 de desembre en unes actuacions realitzades per components del Seprona (Servei de Protecció de la Naturalesa) de la Guàrdia Civil de Girona, amb la col·laboració de la Policia Local de Santa Cristina d'Aro, així com la brigada del consistori local.

En el primer servei, els agents van anar a una zona que funciona com berenador a l'aire lliure situat en el paratge conegut com "La Barraca" de Santa Cristina d'Aro. Van identificar-ne el propietari i van localitzar un dipòsit de pinyes pinyoneres (Pinus Pinea). En total hi havia 8.540 quilos, que estan valorades amb uns 12.000 euros aproximadament.

La segona actuació es va dur a terme en un establiment en el mateix terme municipal de Santa Cristinai que està dedicat a la compra i venda de llenya i carbó. Els agents després d'identificar el propietari van observar un altre dipòsit de pinyes, que tampoc disposava de la llicència i documentació necessàries per comprovar la traçabilitat de l'aprofitament forestal.

Quan els guàrdies civils van sol·licitar el pesatge, el propietari s'hi va negar i a més, no va facilitar-los la tasca d'inspecció, segons informa la Guàrdia Civil. Per aquest motiu se'l va denunciar per no facilitar la tasca inspectora. Va manifestar que hi havia 28.000 quilos de pinyes emmagatzemades, valorades en uns 42.000 euros.

Davant de les dues inspeccions, els guàrdies civils van denunciar als propietaris per suposada Infracció a la Llei 6/1988, pel qual s'ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya pinyonera (Pinus Pinea), així com per no comptar amb el corresponent llibre de registre, no estant autoritzats per al comerç de pinya.

Les denúncies les van remetre al Departament de Ramaderia, Pesca i Acció Rural de la Generalitat a Girona, quedant el producte confiscat a disposició de l'autoritat competent.