El Carrousel Costa Brava de Palafrugell és declarat Element d'Interès Nacional

El Govern va aprovar ahir declarar Element Festiu Tradicional d'Interès Nacional el Carrousel Costa Brava de Palafrugell , i que aquesta declaració s'inscrigui al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. El carrousel és l'acte més conegut dels que formen part del cartell de les Festes de Primavera. Aplega nombroses comparses, tant locals com procedents d'arreu de Catalunya. Les Festes de Primavera, una de les festivitats més arrelades i amb més tradició a Palafrugell, tenen els orígens en la prohibició del carnaval decretada pel franquisme. Tot i que els antecedents del Carrousel Costa Brava es remunten a finals del segle XIX, va ser durant el franquisme quan el jovent del poble va camuflar la festa batejant-la amb altres noms.

Els antecedents del Carrousel Costa Brava se situen a l'any 1883, quan a Palafrugell se celebrava el carnaval amb rues, balls i cercaviles. Malgrat que la festa va viure períodes de crisi, arran de les guerres i les dictadures, l'any 1928 se'n va produir la primera recuperació, quan un grup de joves, anomenat la Colla dels 13, va impulsar tres dies de música, balls i màscares.

Amb l'esclat de la Guerra Civil, la festa va quedar suspesa i amb la instauració del règim franquista lescelebracions dels carnestoltes es van prohibir en ser considerades immorals. Malgrat aquesta prohibició, el jovent de Palafrugell se les va empescar per camuflar la celebració de la festa batejant-la amb altres noms.

La primera referència escrita d'aquesta època és de l'any 1964, en la qual la festa apareix descrita com «una desfilada de carrosses a l'estil de l'antiga rua». Des d'aleshores, la celebració s'ha mantingut pràcticament igual a les característiques que tenia quan es va crear. La continuïtat de la festa està garantida per l'Ajuntament de Palafrugell i per l'Associació de Colles de les Festes de Primavera (que aplega les diverses comparses i els diferents grups de carrossaires).