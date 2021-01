El Primer Bany de l'Any de Sant Feliu de Guíxols canvia de format arran del coronavirus

No hi haurà centenars de persones entrant al mar al mateix moment, ni tampoc brou calent ni xocolata desfeta, però Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) també celebrarà aquest 2021 el Primer Bany de l'Any. Això sí, la iniciativa es reformula per adaptar-se al coronavirus. Els seus organitzadors, el Centre Excursionista Montclar i l'Aquàtic Club Xaloc, proposen que tots aquells qui ho vulguin es capbussin en alguna de les platges del municipi al llarg d'aquest gener. I que després, pengin una foto o un vídeo a les xarxes socials i l'etiquetin amb el hashtag #PrimerBanySFG. Les que agradin més es compartiran als perfils dels organitzadors i optaran a premi: una tovallola, una samarreta o uns guants i un buff.

A Sant Feliu de Guíxols, fa temps que reben l'any nou fent un bany al mar. En les últimes edicions, hi participaven fins a unes 400 persones. El Primer Bany de l'Any l'organitzen el Club Aquàtic Xaloc i el centre excursionista Montclar, en col·laboració amb l'ajuntament. Va començar essent una reunió d'un grup d'amics i, amb el temps, la proposta va anar guanyant més i més adeptes.

Aquest 2021, però, les restriccions per la covid-19 han obligat a suspendre el bany multitudinari. "La situació sanitària no ens deixa altra opció, i hem de vetllar per la salut de tots els participants i voluntaris", expliquen des de l'organització.

"Però volem seguir amb aquesta tradició, tan arrelada a casa nostra, de fer la primera remullada de l'any a Sant Feliu de Guíxols", hi afegeixen. Per això, el centre excursionista i el club aquàtic han reformulat la iniciativa, perquè malgrat el coronavirus, aquest 2021 també pugui fer-se.

#PrimerBanySFG

Tothom qui s'animi i vulgui participar en aquest Primer Bany de l'Any virtual, es pot banyar a qualsevol racó del litoral de Sant Feliu de Guíxols entre avui i el 31 de gener. "Ja sigui a la platja Gran, on ho fèiem tradicionalment, o a la de Sant Pol, per exemple", diu l'organització. Això sí, s'ha de fer una fotografia o un vídeo i l'ha de compartir a xarxes socials amb el hashtag #PrimerBanySFG.

Les millors fotos i vídeos –també es poden enviar per correu electrònic- es compartiran als perfils socials del centre excursionista i el club aquàtic. La imatge més divertida aconseguirà una tovallola; i la més original, una samarreta. A més, entre tots els participants, l'organització sortejarà uns guants i un buff.