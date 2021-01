Conclouen amb «èxit» els concerts de Nadal de Santa Cristina d'Aro per La Marató

Conclouen els concerts de Nadal a Santa Cristina d'Aro amb «èxit d'assistència» i més de mil euros recaptats per la Marató de TV3, als quals han assistit 437 persones en total.

Diumenge passat va acabar el cicle de concerts «Nadal a Santa Cristina» programats per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro. El cicle va ser inaugurat per l'espectacle El Trencanous de la companyia Som-hi Dansa, seguit del Cor i Orquestra Simfònica Harmonia, sota la direcció d'Albert Deprius, inspirats en el tradicional concert de Cap d'Any. Finalment, Pep Bou va concloure el cicle amb l'espectacle Experiències, un univers format per bombolles de sabó i música.

Els concerts han estat dirigits a un públic familiar que va exhaurir les entrades en el primer i darrer espectacle i s'han fet a l'Espai Ridaura. El preu de les entrades, de 3 euros, ha estat destinat íntegrament a La Marató de TV3, amb el qual s'ha recaptat un total de 1.399 euros.