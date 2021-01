Un restaurant de Begur regala bosses amb un àpat a famílies en situació de vulnerabilitat

El restaurant Diferent de Begur (Baix Empordà) va repartir la vigília de Reis, el 5 de gener, bosses amb escudella, carn d'olla, un aperitiu i postres per preparar a casa a famílies en situació de vulnerabilitat. L'establiment, que ja va repartir pizzes gratuïtament durant el mes de maig, ha dut a terme l'acció solidària en coordinació amb l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament i de Cava Parxet, que ha facilitat les ampolles que s'han inclòs a la bossa. L'alcaldessa del municipi, Maite Selva, ha valorat molt positivament la iniciativa. "Des que va esclatar la pandèmia fa gairebé un any hem anat rebent mostres d suport i de solidaritat per part de tots els nostres veïns i veïnes", afirma.

Un ajut, afegeix, que se suma a les mesures que s'han anat desplegant per part del consistori per donar resposta a les necessitats que la crisi de la covid-19 està generant.

