Els comerciants de Platja d'Aro es plantegen «desobeir» el Govern «per no seguir arruïnant-se» amb el tancament

Els comerciants de Platja d'Aro es plantegen desobeir el Govern si es manté el tancament dels seus negocis "per no seguir arruïnant-se". Asseguren que estan "patint" des del mes de març i assenyalen que han pres totes les mesures "necessàries i més" per fer dels seus establiments "un lloc segur". El president de l'Associació d'Empresaris Castell Platja d'Aro i S'Agaró, Manel Canadell, carrega contra l'executiu a qui veu "incapaç" d'acabar amb la crisi sanitària i lamenta que no es tingui en compte el territori a l'hora de prendre les mesures. "Qui hagi pres aquesta decisió el convido a venir i donar la cara, perquè des de Barcelona es veuen unes coses i a peu de carrer se'n veuen unes altres".

Per fer sentir el seu malestar, aquest dissabte ja van aixecar de manera simbòlica la persiana com a acte de protesta malgrat que no estava permès, segons la resolució del Procicat. Això sí, l'acció va durar pocs minuts i els comerços van tornar a tancar. Canadell explica que van ser una trentena d'establiments els qui van poder-ho fer, però assenyala que tenen "molt més suport". De fet, un dels motius pels quals no van poder seguir la iniciativa més comerços va ser per la restricció de mobilitat, que va impedir anar a les seves botigues als propietaris que no viuen a Platja d'Aro.

Ara, però, l'ADEM no descarta "ni molt menys" desobeir l'ordre de tancament dictada pel Govern si bé destaquen que no tenen cap decisió presa encara. En aquest sentit, deixen clar que no volen quedar com "insensibles" davant de la societat i recorden que hi ha molts negocis a la localitat baix-empordanesa que porten tancats des del març de l'any passat.

A més, carreguen contra l'executiu català per "ser incapaç" de respondre a la crisi sanitària. "Nosaltres no tenim cap ajuda i tampoc la volem. Només demanem que ens deixin treballar i ells que arreglin la pandèmia, però és que són incapaços de fer-ho", remarca Canadell.



«Des de Barcelona»

El president dels comerciants també critica que les decisions que pren el Procicat no es facin tenint en compte la "realitat del carrer". En aquest sentit, lamenta que les mesures que fixa es dictin "des de Barcelona" i convida als responsables polítics a anar a Platja d'Aro per comprovar que "no es veu d'igual manera".

I és que, segons Canadell, han fet "tot el necessari i més" per tal d'evitar els contagis als seus negocis. El president de l'ADEM remarca que s'ha invertit en mampares, seguretat dels treballadors i també s'ha treballat amb coordinació amb l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro per tal de fer "més segurs" els establiments.

Canadell espera comptar amb el suport d'altres localitats i diu que "quan surt el primer la resta li van al darrera". De fet, explica que han comptat amb la complicitat d'altres associacions arran de la iniciativa d'aixecar la persiana de manera simbòlica aquest passat dissabte.