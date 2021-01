Els veïns de Calonge volen una millora dels contenidors

La ciutadania de Calonge i Sant Antoni ha decidit que els 100.000 € del pressupost participatiu 2021 del municipi es destinin enguany a la millora i substitució de contenidors d'escombraries i punts de recollida selectiva. En la fase de votació dels projectes s'ha comptabilitzat la participació de 623 persones, que suposa un increment del 10% dels vots vàlids emesos respecte a la tria del pressupost parcipatiu de l'any passat. D'aquesta manera els pressupostos participatius de Calonge i Sant Antoni, que enguany arribaven a la cinquena edició, es consoliden «com un canal per apropar les decisions públiques a la ciutadania».

Un cop escrutat el resultat, el projecte guanyador ha estat la millora i substitució de contenidors d'escombraries i punts de recollida selectiva. En segona posició s'ha situat l'ampliació i millora de carris bici i de vies de cicloturisme, mentre que la proposta classificada en tercera posició ha estat la inversió per crear una casa d'oficis on els joves del municipi es poguessin formar per aprendre oficis tradicionals.

En total la ciutadania podia triar entre els 29 projectes que s'havien proposat durant la fase de recollida de propostes. Cada persona podia votar tres projectes, amb un sistema de vot ponderat, de manera que a la primera opció escollida se li assignaven tres punts, a la segona se li adjudicaven dos punts, i a la tercera proposta se li assignava un punt. Els 29 projectes entre els quals es podia votar eren el resultat de les propostes que la ciutadania va presentar en la fase de recollida de projectes, del 15 de juny al 16 d'agost de l'any passat. Les propostes presentades van estar sotmeses a un procés de validació per part dels serveis tècnics municipals per assegurar que complien els requisits establerts en les bases de participació.