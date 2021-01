Dolors Bassa, sobre el tercer grau: "El mateix dret que tota persona presa. Cap privilegi, però tampoc cap càstig ni venjança"

L'exconsellera presa per l'1-O, Dolors Bassa, ha reivindicat "el mateix dret que tota persona presa". Cap privilegi, però tampoc cap càstig ni venjança", ha afegit en el seu compte de Twitter després que les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Wad-Ras i Puig de les Basses hagin tornat a proposar el tercer grau per als presos de l'1-O.



Bassa ha agraït la "tasca professional" de l'equip de tractament de Puig de les Basses, on està presa. En el seu cas, el tercer grau ha estat aprovat per unanimitat.





El mateix dret que tota persona presa. Cap privilegi, però tampoc cap càstig ni venjança. Agraeixo la tasca professional de l'equip de tractament del C.P.Puig de les Basses.Les presons tornen a proposar el tercer grau per als presos independentistes https://t.co/bhbwe51pBA — Dolors Bassa (@dolorsbassac) January 14, 2021