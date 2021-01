La regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni organitza el proper dimarts, 19 de gener, dues sessions de retorn en el marc de les Consultes de Barris adreçades als veïns i veïnes de Mas Pallí i del nucli de Sant Antoni. Les sessions participatives tindran lloc el 19 de gener a la tarda al Palau Firal de Sant Antoni. A les sis serà l'hora dels veïns i veïnes de Mas Pallí, i a dos quarts de viu la dels del nucli de Sant Antoni. Es tracta de les sessions de retorn com a continuació de les sessions de debat que van tenir lloc en aquestes dues zones del municipi a finals de setembre i primers d'octubre de l'any passat, en les quals hi van assistir un total de 150 persones. L'objectiu és donar resposta a les propostes i inquietuds que va plantejar la ciutadania durant les sessions de debat. Per cadascuna de les qüestions l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha elaborat un document de treball valorant la seva viabilitat i establint també un ordre de prioritats a l'hora de portar-les a terme.

Per participar en les sessions de retorn de les Consultes de Barris, i seguint les mesures de prevenció per aturar la propagació de la covid-19, cal inscriure's prèviament per correu electrònic de Calonge.