Els comerços de Platja d'Aro tornen a obrir simbòlicament per reclamar ajudes i deixar de sentir-se "abandonats"

Nova protesta dels comerciants de Platja d'Aro. Per segon dissabte consecutiu han aixecat les persianes dels seus establiments de manera simbòlica. D'aquesta manera volen fer palès el seu malestar amb les decisions del Govern que obliga a tancar comerços els caps de setmana i limita la mobilitat. "Nosaltres arribem fins a un punt. Si ens restringeixen i després no ens donen res per poder tirar endavant, acabarem a la misèria", assenyala en Marc Ferrer que té una perruqueria i que assegura que ha vist caure un 90% la seva facturació. Per tot plegat, tornen a reclamar al Govern que els deixi obrir, o que compensi les pèrdues que estan tenint amb ajudes directes.

El problema és que la casuística del municipi – que s'omple els caps de setmana – fa que el tancament de dissabtes i diumenges i el confinament perimetral colpegi "durament" contra aquest sector. El president de l'Associació d'Empresaris de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, Manel Canadell, reclama ajudes directes en cas que hagin de "seguir tancats".

Per això, han mantingut la protesta de la setmana passada quan van decidir fer una obertura simbòlica. Aquest dissabte han tornat a fer-ho, esperant que els escoltin. "Hi ha gent que ho està passant molt malament, estem ofegats i no tenim ajudes. Necessitem treballar o que ens compensin per tancar".

Un dels que sí pot aixecar la persiana els caps de setmana és en Marc Ferrer. Té una perruqueria al centre del municipi. Tot i que pot treballar, explica que a ell li ha caigut la facturació un 90% perquè el confinament perimetral no permet que els clients hi vagin.

"Estem discriminats amb Girona, Figueres o qualsevol ciutat gran, perquè aquí estem sols i som poca gent. Ens sentim abandonats i hem de seguir pagant impostos i ningú ens perdona res. Uns podran aguantar un temps, però molts acabaran tancant el negoci", adverteix.



Sense clients

L'acció de protesta ha servit per posar en evidència els efectes del tancament perimetral. Tot i que no atenien a clients, la realitat és els carrers de Platja d'Aro estaven buits, malgrat que els caps de setmana sol tenir una afluència important. Amb tot, recorden que són negocis segurs, que han invertit en mesures de seguretat i que "estan patint una doble crisi".

"Nosaltres, des d'un punt de vista sanitari també som víctimes de la pandèmia, però és que a més, ho som des d'un punt de vista econòmic. Això és el que no entenem i per què aquí no es pot fer com d'altres països on es compensen les pèrdues", assenyala Canadell.

El suport als comerciants és "molt important" a Platja d'Aro, si bé bona part dels que tenen botiga no han pogut protestar perquè no són del poble i el confinament perimetrals els impedeix venir. A més, també compten amb el suport de l'Ajuntament i altres associacions de comerciants d'arreu.