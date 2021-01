Cultura inicia el tràmits per protegir l'Àguila i el Drac de la Bisbal d'Empordà

El Departament de Cultura ha iniciat el procediment per declarar Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) l'Àguila i el Drac de la Bisbal d'Empordà. Un cop acabi el procés, aquestes figures històriques del municipi es convertiran en les primeres d'aquesta tipologia a gaudir d'aquesta protecció.

El regidor de Cultura, Carles Puig, va dir ahir que la iniciativa «serveix per posar fil a l'agulla en el procés per dignificar les figures i fer rellevant la seva importància per a la població i per al país». La tramitació va arrencar el mes de desembre amb els treballs de digitalització de les figures. De la mà de l'empresa Creactiu, es van escanejar les dades de les figures per convertir-les en un model 3D.

Paral·lelament, al ple del 22 de desembre, l'Ajuntament va aprovar per unanimitat un seguit de resolucions que inclouen la voluntat restaurar les figures, així com elaborar un reglament que determini l'ús que se'n pot fer, entre d'altres.