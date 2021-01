La Garoinada de Palafrugell se celebrarà malgrat les restriccions

Onze restaurants de Palafrugell han decidit tirar endavant la trentena edició de la Garoinada, tot i les restriccions imposades pel Govern. Des d'ahir els establiments participants serveixen aquests eriçons de mar tan peculiars i característics d'aquesta època de l'any, si bé, de moment s'hauran de centrar en «el públic local».

Els responsables dels establiments participants van decidir, en una reunió dimecres passat, mantenir la celebració d'aquesta campanya gastronòmica, malgrat les actuals restriccions a la restauració i de mobilitat marcades pel Procicat. Des de l'Ajuntament de Palafrugell es dona suport i es posa en valor el fet de poder celebrar aquesta edició.

El regidor de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), Joan Vigas, va assenyar que la Garoinada 2021 té un component «especial» perquè es tracta d'una «de les majors tradicions a Catalunya». A més, va remarcar que aquest any «és una mostra més de l'esforç de l'institut per seguir ajudant el teixit empresarial local», en especial el sector de la restauració que tant està patint durant la pandèmia.

«Ara per ara, ens centrem en la població local, que és un públic fidel de La Garoinada, i esperem que ben aviat, puguem tornar a rebre a totes aquelles persones d'altres indrets que visiten Palafrugell», va assenyalar l'edil.

Va destacar el fet que s'han mantingut les diferents fórmules que inclouen el menú i l'allotjament en algun dels hotels del municipi, a l'espera que en els prop de 3 mesos de campanya les mesures es flexibilitzin i poder atraure persones de fora. Aquesta opció es complementa amb una activitat a escollir entre una sortida en vaixell d'època o una excursió de senderisme, per conèixer l'entorn.

A més, els participants rebran un talonari de tiquets que permet visitar els diferents equipaments culturals del municipi (Fundació Josep Pla, Fundació Vila Casas Can Mario, Museu del Suro i Jardí Botànic de Cap Roig), un tiquet per a la piscina municipal i un val de descompte per comprar a Vins i Licors Grau, patrocinador de la campanya.

Aquest any participen a La Garoinada onze de restaurants del municipi que ofereixen un menú que inclou un entrant de garoines, un plat principal de ´Catxoflino' o bé un plat alternatiu, unes postres de cítrics i cafè. Aquests menús aniran maridats amb vins del celler Espelt.

El preu del menú varia entre 40 € i 48 €, depenent de l'establiment. El restaurants participants en aquesta edició són: L'Arc, La Xicra i Xadó (de Palafrugell), Bellacosta, El Far, La Llagosta, Llafranc i Terrassa Terramar (de Llafranc), El Balcó de Calella, El Càntir i Les Voltes de Calella by Es Portal (de Calella de Palafrugell).