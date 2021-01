La Bisbal d'Empordà ha patit més d'una vintena de sabotatges als parquímetres de la ciutat des del mes d'agost

La Bisbal d'Empordà ha patit més d'una vintena de sabotatges als parquímetres de la zona blava des del passat mes d'agost. Destaca la setmana posterior a la Festa Major, que se celebra del 14 al 18 d'agost, quan totes les màquines del poble van estaven inutilitzables perquè algú les havia espatllat a consciència. El procediment per sabotejar-les és tirant productes – habitualment àcid – per la ranura on s'introdueix la moneda i així fer malbé el parquímetre. L'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, assenyala que ho han denunciat i que els Mossos ho estan investigant. Marquès també ha defensat la decisió de passar la gestió de la zona blava a una empresa privada, per tal de poder "millorar el servei".

Des de fa uns mesos, els conductors es troben que, puntualment, poden aparcar de franc la zona blava d'alguns carrers de la Bisbal. El motiu és que molts dels parquímetres del poble han patit sabotatges de manera reiterada per part d'algú a qui els Mossos ja van al darrera. En concret, des de mitjans del mes d'agost el consistori ha denunciat més de 20 casos a la policia. El procediment sol ser sempre el mateix, aplicant àcid a dins de la màquina i d'aquesta manera fer-la malbé.

La conseqüència és que en molts casos hi ha carrers de la zona blava que no tenen una màquina operativa a menys de dos minuts, fet que obliga a l'Ajuntament a suspendre el servei en les vies afectades. "L'objectiu de la zona blava és que hi hagi rotació de vehicles. Ara no sabem si algú hi deixa el cotxe tot el matí", assenyala l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès.

Destaca especialment la segona quinzena d'agost, just després de la Festa Major del poble. Aleshores el consistori va trobar-se tots els parquímetres del poble inutilitzats, fet que va accelerar les posteriors denúncies.



Desfalc de 51.000 euros

L'Ajuntament de la Bisbal ja va denunciar davant de la fiscalia de Girona un desfalc de 51.000 euros en la recaptació de la zona blava del municipi. El ministeri públic va obrir diligències i va trametre als jutjats de la Bisbal, que van citar a declarar un dels treballadors de l'aparcament regulat.

El cas és que des de l'àrea d'Hisenda van detectar a mitjan de l'any passat que els ingressos no s'ajustaven al que s'havia recaptat en venda de tiquets i van obrir una investigació interna. Paral·lelament, van establir un nou protocol que a la pràctica ha suposat que siguin altres treballadors municipals els qui s'encarreguin de recollir els diners acompanyats de la policia. A més, s'ha posat un precinte a les màquines.



Una empresa ho gestionarà

Els sabotatges i el desfalc, però, no han estat les úniques polèmiques que ha aixecat la zona blava a la Bisbal els darrers mesos. I és que l'Ajuntament pretén que sigui una empresa qui a partir d'ara s'ocupi del servei, tal i com va reflectir en la proposta d'ordenances fiscals. En aquest sentit, Marquès assenyala que el que es vol és "millorar-ne la gestió". Destaca també, que la Bisbal és una de les localitats amb un servei de zona blava més econòmic de la comarca del Baix Empordà.

Marquès també ha explicat que volen ampliar la zona verda per tal que els veïns puguin aparcar a prop de casa seva i també potenciar l'àrea vermella – la que permet estacionar durant pocs minuts – i que pretén afavorir el comerç local.

I és que la dinamització comercial del municipi és una de les "prioritats" del govern municipal. En aquest sentit, Marquès espera que el carrer Ample – remodelat recentment – sigui un "dinamitzador econòmic" de la Bisbal.