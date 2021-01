Detenen un piròman per cremar quatre vehicles i dos contenidors a Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per calar foc en vehicles a Sant Feliu de Guíxols i Palamós. També l'acusen de cremar dos contenidors a Sant Feliu. Alhora, l'investiguen per si també és la persona que intencionadament va incendiar un cotxe aparcat a Sant Antoni de Calonge, on va ser identificat.

Els Mossos de la comissaria de Sant Feliu han enxampat la passada matinada el presumpte piròman de matinada a la zona on s'havia incendiat una furgoneta i dos contenidors.

L'arrestat és un home de 35 anys, d'origen marroquí i a qui li consta domicili a Reus (Baix Camp). Se l'acusa de fet de ser el presumpte autor de diversos delictes d'incendi. L'home compta amb antecedents.

Investigació i col·laboració

La Unitat d'Investigació de la comissaria de Sant Feliu està indagant sobre els fets de Calonge. La de la comissaria de la Bisbal i juntament amb la Policia Local de Palamós han pogut constatar a base d'imatges i proves que el mateix home estaria darrere dels incendis del cap de setmana a Palamós -dos cotxes i una moto-. Hi ha testimonis que haurien vist el presumpte piròman a prop dels incendis de les tres localitats. Per poder calar foc en els vehicles, l'home utilitzava algun tipus d'artefacte incendiari.

Tots els incendis han tingut lloc entre dissabte i matinada de diumenge a dilluns i en tres poblacions del Baix Empordà.

. L'últim és el que ha permès la detenció i es va produir la passada matinada al barri de Vilartagues després d'un foc al carrer de Joan Camisó, a l'altura del número 57. Aquí va cremar gairebé tota una furgoneta que hi estava aparcada.

Els Bombers s'hi van desplaçar amb una dotació en rebre l'avís quan passaven 26 minuts de les tres de la matinada. Es van trobar que cremava la furgoneta, de la marca Nissan, i en 19 minuts el van tenir apagat.

Mentre es trobaven al lloc van tenir coneixement d'un altre incendi de contenidors al carrer Cabanyes, que hauria afectat un altre vehicle.



Un encenedor

Poc després, una patrulla de Mossos va localitzar a l'avinguda Canàries un home, que duia un encenedor, i que coincidiria amb la descripció facilitada del presumpte piròman. Immediatament se l'ha detingut com a presumpte autor d'un delicte d'incendi i danys.

Es dona el cas que el detingut ja havia estat identificat tres cops la darrera setmana per cremar cartrons a la via pública i la Policia Local també el va identificar just davant un altre vehicle incendiat a Sant Antoni de Calonge.

A Palamós i Calonge en canvi els incendis van ser la matinada anterior.

A Sant Antoni de Calonge, al carrer d'Anna Gironella va cremar un cotxe estacionat en un aparcament exterior. En aquest cas, els Bombers van rebre l'avís de l'incendi de vehicle quan passaven 20 minuts de les quatre de la matinada. El mateix dia, tot i que no se sap si podrien ser obra del mateix home ja que se'l va identificar a la zona.

A Palamós s'hi van detectar tres incendis el mateix dia 17 de gener i ambdós amb poca estona de diferència. El primer es remunta quan passaven 26 minuts de les tres de la matinada. Un Mercedes que estava ubicat al Passeig del Mar va començar a incendiar-se cap a un quart de sis de la matinada.

Aquí ràpidament s'hi va desplaçar la Policia Local i els Bombers, Els Bombers van treballar-hi durant mitja hora i el foc sortosament no va deixar més afectació. El vehicle va patir, com el de Sant Feliu, els danys sobretot a la seva part frontal gràcies a la ràpida actuació dels serveis d'emergència.

El cotxe cremat a PAlamós - Mossos

Quan estaven treballant amb aquest foc, també va cremar el tendal d'una botiga de l'avinguda del President Francesc Macià. I poc després van rebre l'avís d'un altre incendi, en aquest cas, quan faltaven vuit minuts per les sis de la matinada. Dues motos estaven en flames al carrer de Jacint Verdaguer. En aquest cas, segons els Bombers, la rapidesa de la Policia Local amb els extintors va permetre apagar el foc.

La informació de la Policia Local de Palamós juntament amb els investigadors dels Mossos de la Bisbal ha permès permetre avui se'l pogués imputar també els incendis de la població al detingut de matinada a Sant Feliu.

Ara la investigació se centra a mirar si l'incendi de Calonge també està relacionat amb el mateix presumpte piròman.