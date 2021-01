Fernando Simón, el pagès català amb mascareta i el sanitari, els caganers més venuts de la temporada

Els caganers del metge epidemiòleg Fernando Simón, el pagès català amb mascareta i guants i el sanitari han estat les tres figures més venudes per Caganer.com durant la temporada, que es va iniciar el novembre passat. Les figures relacionades amb el coronavirus han estat les més demanades en les fires i mercats de Nadal de Catalunya i Andorra i al web de Caganer.com. L'empresa de Torroella de Montgrí, que crea figures de caganers des de fa 28 anys, ha elaborat aquesta temporada 2020-2021 una trentena de noves figures de fang que converteixen en caganers, personatges famosos del món de la política, artístics, esportius o de la ficció.

Marc Alós, escultor de Caganer.com, explica que «el coronavirus ens ha afectat durant les fires i mercats i també s'ha notat amb la tria de la gent, ja que els tres caganers més venuts hi estan relacionats. Ens fa especial il·lusió que la gent hagi apostat pels sanitaris perquè, per nosaltres, ha estat un homenatge que hem volgut fer a tot el sistema sanitari que ha tingut i està tenint una forta pressió».

Els caganers de Caganer.com tenen el distintiu oficial de Producte Artesà Qualificat (PAQ), que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Alós explica que «són figures fetes per nosaltres mateixos, pintades aquí a casa i amb productes de proximitat, ja que, per exemple, el fang prové de la Bisbal d'Empordà. Som molt curosos i busquem que les figures cada cop tinguin més qualitat».

En la tradició dels pessebres catalans, el caganer és una figura entranyable, ineludible i respectada. Ja al segle XVIII, no hi havia pessebre sense caganer perquè es creia que posar-lo portava sort, salut i tranquil·litat, i adobava la terra del pessebre per l'any següent. L'empresa Caganer.com, de la família Alós-Pla, es manté fidel a aquesta tradició, i des de 1992 elabora artesanalment diversos caganers populars. Durant els darrers 28 anys, cada temporada ha creat noves figures que homenatgen personatges famosos, reals i de ficció. Les seves representacions de fang no pretenen ser una burla, sinó un tribut. Ja des dels inicis Caganer.com va fixar-se l'objectiu de donar a conèixer la cultura catalana arreu del món i ho aconsegueixen any rere any a través de la creació de figures de personatges coneguts a diferents països, especialment polítics i esportistes.

Caganer.com experimenta una creixent internacionalització i des del seu web, www.caganer.com, distribueix caganers a tot el món. Al 2000 va ser de les primeres empreses catalanes a crear una botiga online i actualment el seu catàleg compta amb prop de 530 peces. Aquesta àmplia col·lecció es pot veure a la sala d'exposicions permanent situada a la seu de l'empresa, al número 11 del carrer Francesc Macià, de Torroella de Montgrí. Marc Alós considera que «s'ha aconseguit que el caganer sigui conegut a arreu del món, els mitjans de comunicació hi han ajudat molt, però encara queda feina per fer. Abans, que una figura de caganer estigués a les botigues de souvenirs era molt estrany; ara és una realitat».