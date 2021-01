Vídeo | Així és el càmping gironí que ha estat triat com el millor d'Europa en turisme familiar

El càmping Empordà de l'Estartit ha guanyat el premi de millor càmping familiar d'Europa que entrega la Royal Dutch Touring Club (ANWB), que compta amb 4,5 milions de famílies associades. El càmping Empordà, que ha guanyat el premi aquest any, té 260 parcel·les, 9 allotjaments i es troba a un quilòmetre de l'Estartit. Per altra banda, el càmping de Las Dunas, de Sant Pere Pescador, va quedar finalista en la categoria de millor càmping familiar. Els premis s'atorguen en funció dels vots que fan els usuaris de l'ANWB. A més, també han reconegut a set càmpings gironins a la guia TopCamping, que equival a la categoria de cinc estrelles d'un hotel.

Els càmpings gironins viuen un moment dolç i la mostra és el llarg nombre de reconeixements internacionals que reben en els últims anys. L'últim en rebre'n un ha estat el càmping Empordà de l'Estartit, que enguany ha rebut el premi com a millor càmping familiar d'Europa.

Es tracta d'uns premis que dona la Royal Dutch Touring Club (ANWB) cada any. Hi ha quatre categories diferents, entre elles la de millor càmping familiar que ha guanyat l'establiment gironí. Aquesta associació holandesa és l'entitat de campistes més gran de tot Europa, amb més de 4,5 milions de famílies associades. Per donar els premis l'ANWB demana als usuaris que votin pel millor càmping per cada una de les categories.

En el cas del càmping de l'Empordà és un establiment petit que està a un quilòmetre de l'Estartit i té 260 parcel·les i 9 allotjaments. A més hi ha una piscina per a adults i una altra per a infants. Des dels últims anys s'han especialitzat en turisme familiar i per això ofereixen un gran nombre d'activitats pensades sobretot pels més petits.

Aquest dilluns s'ha fet la gala per entregar els premis, que ha estat virtual a causa de la pandèmia. En aquesta cerimònia també s'ha anunciat que el càmping Las Dunas de Sant Pere Pescador, ha quedat finalista en la mateixa categoria de millor càmping familiar.

A més, s'ha reconegut set càmpings gironins a la guia de TopCamping, que equival a la categoria de cinc estrelles dels hotels. Es tracta dels càmpings de Les Medes de l'Estartit, La Ballena Alegre, Las Dunas, l'Àmfora i l'Aquarius de Sant Pere Pescador la Sandaya Cypsela Resort de Pals i la Laguna de Castelló d'Empúries.

Els TopCamping es basen en l'opinió dels inspectors dels països d'origen i el reconeixement queda reflectit en la guia de càmpings que edita la ANWB, que és un referent molt important per als campistes holandesos.