Alcaldes i pagesos del Baix Ter denuncien que les ajudes promeses per reparar els danys del Gloria no han arribat

Alcaldes i pagesos del Baix Ter denuncien que les ajudes promeses per reparar els danys causats pel temporal Gloria no han arribat. La riuada va debilitar o fins i tot trencar la mota –l'estructura que frena les inundacions provocades per l'augment del cabal- en diferents punts arrasant hectàrees de pomeres, inundant camins i causant estralls en construccions properes al riu. Tot i que la mota ja està reparada a Torroella de Montgrí, els alcaldes afirmen que les ajudes que han arribat per reparar camins o arranjar altres desperfectes són inferiors i "minses". El president de la IGP Poma de Girona, Llorenç Frigola, calcula que només han cobrat ajudes el 30% dels productors i els dos més afectats encara no han rebut "ni un euro".

El temporal Gloria va causar estralls al Baix Ter. La força de la riuada va anar debilitant la mota a diferents poblacions i es va arribar a trencar en algun punt. Sense aquest dic de contenció, el Ter es va desbordar i va inundar els camps i les construccions més properes al riu. Un any després, la zona encara arrossega desperfectes, com va publicar Diari de Girona dissabte, i alcaldes i pagesos denuncien que les ajudes promeses o no han arribat o són menors.

La població amb la factura més elevada pels danys causats pel temporal va ser Torroella de Montgrí, sobretot pel trencament de la mota i la inundació de la potabilitzadora. L'alcalde, Jordi Colomí, recorda que, un any després, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja ha finalitzat la reparació de la mota, uns treballs que han tingut un cost de més de 540.000 euros. "L'ACA s'ha posat les piles, també al allò que durant molts anys no s'havia fet i que és imprescindible per al manteniment de les motes, la neteja del riu i de les lleres i l'eliminació de les illes artificials", apunta.

Tot i això, encara queda una altra inversió important per fer: reparar la potabilitzadora. Després del pas del temporal, el municipi va estar 24 hores sense aigua i una quinzena de dies més sense aigua potable. La reparació d'urgència, però, no és definitiva i ara cal dur a terme les obres per reparar la instal·lació d'abastament.

"La inversió més important ara és refer la potabilitzadora, que encara no s'ha fet, durant aquest any s'ha tramitat l'expedient i s'ha arribat a un acord amb l'ACA per a la subvenció, esperem que les obres es puguin executar al llarg d'aquests propers mesos", ha explicat Colomí.

L'alcalde de Torroella afirma que les administracions han aconseguit que els veïns "hagin notat poc" que el temporal encara cueja però remarca que la feina per reparar els desperfectes ha estat ingent i, sovint, amb menys suport del previst. "Des d'administracions superiors ens deien que actuéssim per arreglar els danys i que s'articularien ajudes i suports per tots costats, però la veritat és que això no ha estat així", lamenta l'alcalde que posa com a exemple l'arranjament de camins malmesos pel temporal. "La promesa d'ajudes ens va animar a actuar molt ràpid i la sorpresa ha estat que mesos després aquestes ajudes no han arribat o, si ho han fet, han estat molt poques", afirma Colomí.



Ajudes "minses" i mota per refer

L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, recorda que van viure el temporal aguantant la respiració i patint per si la mota suportaria la riuada. De fet, l'alcalde remarca que va ser gràcies a veïns que voluntàriament van dur retroexcavadores a tocar del riu i van reforçar l'estructura que es va impedir "una possible catàstrofe". Un any després, Sabater assegura que "la mota està tal com estava" i no s'hi ha fet cap actuació per reforçar-la. Per això, apunta que l'estructura "no aguantaria una altra riuada com la del Gloria".

L'alcalde reclama a l'ACA i a les administracions que es planifiqui una actuació "integral" i, sobretot, pensada a llarg termini: "No fem pedaços allà on la mota va cedir, caldria fer una reforma integral i pensant en prevenir el que podria passar en futurs temporals".

Més enllà de la mota, Verges també ha hagut de reparar camins "que havien quedat completament impracticables", reparar els murs d'un magatzem que van quedar malmesos, solucionar problemes causats per les filtracions d'aigua al cementiri i reparar una comporta. "De totes les ajudes que hem demanat, se'ns n'ha concedit una d'uns 15.000 euros de la Generalitat i una altra d'uns 13.000 de la Diputació", explica Sabater que afirma que són subvencions "molt minses".



Camps arrasats

La riuada va arrasar completament camps de pomeres i cereals i va causar destrosses a sistemes de captació d'aigua de comunitats de regants. El president de la IGP Poma de Girona, Llorenç Frigola, afirma que el pas del temporal va deixar una factura d'entre 5 i 6 MEUR per als agricultors de la zona. "Un 30% han cobrat les ajudes però les altres encara estan en tràmit", ha afirmat Frigola que remarca que els dos productors més afectats –amb camps que es van inundar totalment a Ultramort- encara no han rebut "ni un euro".

Frigola també reclama una actuació integral i a llarg termini que eviti que periòdicament es produeixin inundacions als camps del Baix Ter: "El riu ha de fer efectes de desguàs i cal fer-hi les actuacions necessàries per garantir-ho. Sap greu que haguem d'estar sempre donant petites ajudes, compensacions i misèria als productors afectats però no se solucionin els problemes d'arrel".