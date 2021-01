Arresten a Platja d'Aro un home que amenaçava de matar policies a Internet

La Policia Local Nacional va detenir aquest dilluns a la tarda un home que després de ser detingut el dissabte per la Policia Local de Castell-Platja d'Aro havia penjat un vídeo a Internet -a la plataforma Snapchat- on deia que aniria a una comissaria i mataria els policies.

També deia, segons fons policials, que volia acabar amb la vida d'aquells que l'acabaven de detenir. L'alerta d'aquest vídeo el va donar la policia francesa als Mossos d'Esquadra i la resta de forces de seguretat de l'Estat. Es dona el cas que l'home tenia vigent uns requeriments del cos policial gal per un tema de delinqüència comuna. Inicialment, es pensava que podia estar relacionat amb algun tipus de radicalisme i el gihadisme però no seria el cas, apunten fonts policials.

Arran de les amenaces, les forces policials desplegades de la zona del Baix Empordà es van posar en alerta, especialment Mossos i Policia de Platja d'Aro. I és que aquest home havia acabat detingut el divendres al matí per un cas de desobediència als agents de l'autoritat, ja que els agents locals el van aturar perquè tenia una actitud sospitosa i els va posar entrebancs durant la identificació. D'entrada va semblar que col·laborava però tot d'una va arrencar a córrer. Els agents van realitzar una persecució i el van aconseguir aturar. El van detenir i en demanar-li la documentació, la que va presentar va semblar sospitosa a la policia. Els agents van fer les diligències corresponents i com marca el protocol, el van traslladar al migdia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols. Un cop allà, segons fonts policials, la seva detenció, en considerar-se un delicte lleu, es va deixar sense efecte. Ja que l'home no presentava cap tipus de requeriment.

Grava el vídeo a Sant Feliu

Va ser llavors, en ser alliberat, quan l'home va enregistrar el vídeo que va penjar a Snapchat i que posteriorment es va fer viral a les xarxes i sistemes de missatgeria. S'hi pot veure l'home sortint de la comissaria i on amenaça els policies.

Aquest vídeo va ser interceptat per la policia francesa i posteriorment, van alertar dels fets. Aquest home comptava amb uns requeriments per part seva i la Policia Nacional el va detenir aquest dilluns a la tarda, després que la Policia de Platja d'Aro els avisés que l'acabava d'interceptar en direcció a l'estació d'autobusos i podia fugir. Posteriorment, la Policia Nacional va anar al municipi i el va arrestar en virtut de la llei d'estrangeria i va ser entregat a França. L'home tenia reclamacions pendents -que sortien a la base de dades d'estrangeria- de la policia francesa per temes de delinqüència comuna, segons fonts policials.