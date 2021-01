Geis (JxCat) proposa polítiques específiques per al Baix Empordà

La candidata de JxCat al Parlament per Girona, Gemma Geis, es va reunir ahir amb entitats econòmiques i socials de Palamós, des d'on va defensar que cal fer polítiques específiques per a la reactivació econòmica de la comarca del Baix Empordà, ja que el seu sector turístic s'ha vist especialment perjudicat per la crisi del coronavirus.

La independència «a l'horitzó»

Tot i això, la candidata independentista també va advertir que, malgrat que la reactivació econòmica ha de ser la prioritat, no es pot perdre de vista l'horitzó de la independència de Catalunya «com a ambició de país per tal de continuar endavant». Geis es va reunir, entre d'altres, amb representants de la Cambra de Comerç de Palamós.

Segons Geis, durant la seva reunió va copsar entre les entitats socials i econòmiques hi ha queixes per la falta d'ajudes de l'Estat, «que al final és qui té els recursos», per tal de fer front a les conseqüències de la pandèmia, i va explicar que «reconeixen l'esforç de la Generalitat, tot i que òbviament sempre és insuficient». Per això, va considerar que és important conèixer de primera mà les necessitats d'aquesta àrea geogràfica per tal de poder-les defensar al Parlament. «Ens cal proximitat per poder escoltar els agents del territori», va assenyalar.

Pel que fa a la impugnació del decret d'ajornament electoral, Geis va afirmar que «tot el que sigui judicialitzar la política» no li agrada. Tot i això, va afirmar que, siguin les eleccions el 14 de febrer o el 30 de maig, estan «preparats», ja qe porten treballant des de fa molt de temps.